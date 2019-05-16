Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова расплакалась, испугавшись скорого увольнения

«Это мой второй дом! Это моя семья», - то и дело повторяла Ефременкова во время беседы с сотрудниками телестройки.

Слухи о том, что у Ефременковой совсем скоро закончится контракт с продюсерами телестройки «Дом-2» гуляют по социальным сетям уже давно. Поговаривают, что Юлия разочаровала не только героев и телезрителей проекта, но и его руководство, и именно по этой причине организаторы шоу не планируют продлевать с девушкой контракт.Судя по всему, в курсе того, какая опасность над ней нависла и сама Ефременкова. Более того, Юлия лихорадочно ищет прием, который уж точно поможет ей остаться на своей должности. По мнению интернет-пользователей, именно поэтому во время общения с редакторами журнала реалити-шоу «Дом-2» длинноволосая красавица расплакалась, когда рассказывала о своей «втором доме».Даже сейчас Юлия буквально настаивает на том, что благодарна подарку, который преподнесла ей судьба, ведь она до сих пор не верит в то, что продюсеры телешоу назначили именно ее на должность ведущей проекта.К слову, пользователи Сети убеждены, что Ефременкова просто хочет задобрить руководство «Дома-2», поэтому льет слезы и, не прекращая, «лебезит» перед ними.