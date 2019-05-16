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Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова расплакалась, испугавшись скорого увольнения

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Юлия Ефременкова расплакалась, испугавшись того, что ее могут снять с должности. Именно к таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, когда наткнулись на откровенное интервью телезнаменитости.

Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова расплакалась, испугавшись скорого увольнения

Слухи о том, что у Ефременковой совсем скоро закончится контракт с продюсерами телестройки «Дом-2» гуляют по социальным сетям уже давно. Поговаривают, что Юлия разочаровала не только героев и телезрителей проекта, но и его руководство, и именно по этой причине организаторы шоу не планируют продлевать с девушкой контракт.

Судя по всему, в курсе того, какая опасность над ней нависла и сама Ефременкова. Более того, Юлия лихорадочно ищет прием, который уж точно поможет ей остаться на своей должности. По мнению интернет-пользователей, именно поэтому во время общения с редакторами журнала реалити-шоу «Дом-2» длинноволосая красавица расплакалась, когда рассказывала о своей «втором доме».

«Это мой второй дом! Это моя семья», - то и дело повторяла Ефременкова во время беседы с сотрудниками телестройки.


Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова расплакалась, испугавшись скорого увольнения

Даже сейчас Юлия буквально настаивает на том, что благодарна подарку, который преподнесла ей судьба, ведь она до сих пор не верит в то, что продюсеры телешоу назначили именно ее на должность ведущей проекта.

К слову, пользователи Сети убеждены, что Ефременкова просто хочет задобрить руководство «Дома-2», поэтому льет слезы и, не прекращая, «лебезит» перед ними.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:10

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