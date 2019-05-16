Сын звезды «Дома-2» Жени Феофилактовой копирует ее худшие повадки





Не секрет, что пока бывший возлюбленный Жени – Антон Гусев занимается отношениями со своей новой супругой Викторией Романец, Феофилактовой приходится в одиночку воспитывать их общего сына. Впрочем, подписчики красавицы убеждены, что звезде «Дома-2» воспитание мальчика дается не очень легко.Во всяком случае, интернет-пользователи не в восторге от манеры поведения Даниэля Гусева. Буквально каждый день Евгении поступает по нескольку сообщений и комментариев, в которых фолловеры указывают ей на то, что мальчик явно отстает от сверстников. Нужно сказать, что Феофилактова довольно агрессивно реагирует на нелицеприятные высказывания в адрес своего наследника.На днях в Сети появился кадр, который натолкнул читателей на мысль, что мальчик копирует худшие привычки у своей родительницы. На фотографии Даниэль делает гримасы и кривит рот. Точно так же Евгения ведет себя во время прямых эфиров или когда записывает свежий Stories.Стоит отметить, что на Феофилактову и ее сына в очередной раз обрушился шквал критики. Один за другим пользователи Сети принялись заявлять, что Даниэль кажется очень «неприятным мальчиком», а некоторые даже поспешили дать Евгении совет. По их мнению, Жене следует больше времени посвящать наследнику и его развитию.