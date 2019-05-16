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Сын звезды «Дома-2» Жени Феофилактовой копирует ее худшие повадки

Единственный наследник экс-участницы телестройки «Дом-2» Евгении Феофилактовой копирует ее худшие манеры. К таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, которые указали на то, что гены невозможно «раздавить пальцем».

Сын звезды «Дома-2» Жени Феофилактовой копирует ее худшие повадки

Не секрет, что пока бывший возлюбленный Жени – Антон Гусев занимается отношениями со своей новой супругой Викторией Романец, Феофилактовой приходится в одиночку воспитывать их общего сына. Впрочем, подписчики красавицы убеждены, что звезде «Дома-2» воспитание мальчика дается не очень легко.

Во всяком случае, интернет-пользователи не в восторге от манеры поведения Даниэля Гусева. Буквально каждый день Евгении поступает по нескольку сообщений и комментариев, в которых фолловеры указывают ей на то, что мальчик явно отстает от сверстников. Нужно сказать, что Феофилактова довольно агрессивно реагирует на нелицеприятные высказывания в адрес своего наследника.

Сын звезды «Дома-2» Жени Феофилактовой копирует ее худшие повадки

На днях в Сети появился кадр, который натолкнул читателей на мысль, что мальчик копирует худшие привычки у своей родительницы. На фотографии Даниэль делает гримасы и кривит рот. Точно так же Евгения ведет себя во время прямых эфиров или когда записывает свежий Stories.

Стоит отметить, что на Феофилактову и ее сына в очередной раз обрушился шквал критики. Один за другим пользователи Сети принялись заявлять, что Даниэль кажется очень «неприятным мальчиком», а некоторые даже поспешили дать Евгении совет. По их мнению, Жене следует больше времени посвящать наследнику и его развитию.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:55

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