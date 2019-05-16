Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала себя без макияжа и с беспорядком на голове

Ни для кого не является секретом, что Водонаева входит в число тех знаменитостей, которые буквально всегда и весьма открыто высказывают свое мнение относительно обстановки, происходящей вокруг. К примеру, не так давно Алена активно обсуждала с фанатами авиакомпанию «Аэрофлот», которая, по ее мнению, после недавней трагической ситуации, забравшей жизнь у 41 человека, потеряла «коэффициент доверия».Сейчас же звезда «Дома-2» решила высказать свое мнение по поводу тех стычек в Екатеринбурге, где жители пытаются отвоевать последние зеленые метры в центре города. По словам Водонаевой, она все утро читает информацию по Екатеринбургу.Впрочем, мало кто из поклонников Алены ожидал, что звезда запишет несколько коротких видеороликов, на которых будет запечатлена без макияжа и с беспорядком на голове. По всей видимости, Водонаева только проснулась, чему являются подтверждением ее же слова.Стоит отметить, что на странице Алены в Instagram всегда появлялись публикации, на которых она снята во всей красе. Как бы то ни было, но Водонаева сдержала данное утром слово и уже к вечеру в ее микроблоге появился пост, где она заявляет, что никакие стычки не пошатнут ее веру во Всевышнего.