Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала себя без макияжа и с беспорядком на голове
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева продемонстрировала многочисленным поклонникам себя без макияжа и с беспорядком на голове. Судя по всему, телезнаменитость, только очнувшись ото сна, решила ответить подписчикам на их вопросы насчет ситуации, которая на сегодняшний день происходит в Екатеринбурге.
Ни для кого не является секретом, что Водонаева входит в число тех знаменитостей, которые буквально всегда и весьма открыто высказывают свое мнение относительно обстановки, происходящей вокруг. К примеру, не так давно Алена активно обсуждала с фанатами авиакомпанию «Аэрофлот», которая, по ее мнению, после недавней трагической ситуации, забравшей жизнь у 41 человека, потеряла «коэффициент доверия».
Сейчас же звезда «Дома-2» решила высказать свое мнение по поводу тех стычек в Екатеринбурге, где жители пытаются отвоевать последние зеленые метры в центре города. По словам Водонаевой, она все утро читает информацию по Екатеринбургу.
Впрочем, мало кто из поклонников Алены ожидал, что звезда запишет несколько коротких видеороликов, на которых будет запечатлена без макияжа и с беспорядком на голове. По всей видимости, Водонаева только проснулась, чему являются подтверждением ее же слова.
Стоит отметить, что на странице Алены в Instagram всегда появлялись публикации, на которых она снята во всей красе. Как бы то ни было, но Водонаева сдержала данное утром слово и уже к вечеру в ее микроблоге появился пост, где она заявляет, что никакие стычки не пошатнут ее веру во Всевышнего.
Ни для кого не является секретом, что Водонаева входит в число тех знаменитостей, которые буквально всегда и весьма открыто высказывают свое мнение относительно обстановки, происходящей вокруг. К примеру, не так давно Алена активно обсуждала с фанатами авиакомпанию «Аэрофлот», которая, по ее мнению, после недавней трагической ситуации, забравшей жизнь у 41 человека, потеряла «коэффициент доверия».
Сейчас же звезда «Дома-2» решила высказать свое мнение по поводу тех стычек в Екатеринбурге, где жители пытаются отвоевать последние зеленые метры в центре города. По словам Водонаевой, она все утро читает информацию по Екатеринбургу.
Впрочем, мало кто из поклонников Алены ожидал, что звезда запишет несколько коротких видеороликов, на которых будет запечатлена без макияжа и с беспорядком на голове. По всей видимости, Водонаева только проснулась, чему являются подтверждением ее же слова.
Стоит отметить, что на странице Алены в Instagram всегда появлялись публикации, на которых она снята во всей красе. Как бы то ни было, но Водонаева сдержала данное утром слово и уже к вечеру в ее микроблоге появился пост, где она заявляет, что никакие стычки не пошатнут ее веру во Всевышнего.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:40