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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала себя без макияжа и с беспорядком на голове

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева продемонстрировала многочисленным поклонникам себя без макияжа и с беспорядком на голове. Судя по всему, телезнаменитость, только очнувшись ото сна, решила ответить подписчикам на их вопросы насчет ситуации, которая на сегодняшний день происходит в Екатеринбурге.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала себя без макияжа и с беспорядком на голове

Ни для кого не является секретом, что Водонаева входит в число тех знаменитостей, которые буквально всегда и весьма открыто высказывают свое мнение относительно обстановки, происходящей вокруг. К примеру, не так давно Алена активно обсуждала с фанатами авиакомпанию «Аэрофлот», которая, по ее мнению, после недавней трагической ситуации, забравшей жизнь у 41 человека, потеряла «коэффициент доверия».

Сейчас же звезда «Дома-2» решила высказать свое мнение по поводу тех стычек в Екатеринбурге, где жители пытаются отвоевать последние зеленые метры в центре города. По словам Водонаевой, она все утро читает информацию по Екатеринбургу.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала себя без макияжа и с беспорядком на голове

Впрочем, мало кто из поклонников Алены ожидал, что звезда запишет несколько коротких видеороликов, на которых будет запечатлена без макияжа и с беспорядком на голове. По всей видимости, Водонаева только проснулась, чему являются подтверждением ее же слова.

Стоит отметить, что на странице Алены в Instagram всегда появлялись публикации, на которых она снята во всей красе. Как бы то ни было, но Водонаева сдержала данное утром слово и уже к вечеру в ее микроблоге появился пост, где она заявляет, что никакие стычки не пошатнут ее веру во Всевышнего.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:40

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