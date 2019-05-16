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Участницу проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель раскритиковали за наряд для дочери Василисы

Участница и "бренд" проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов. На своей странице в Instagram длинноволосая красавица опубликовала новый снимок с подросшей дочерью Василисой, однако многие решили, что девочка одета ужасно.
Участницу проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель раскритиковали за наряд для дочери Василисы

На фото Ольга Рапунцель держит маленькую дочь, одетую в одежду, как подметили поклонники, не по размеру. На звезду реалити-шоу буквально обрушился шквал критики и даже те, кто раньше вставал на защиту молодой мамы, отметили, что в этот раз она подобрала дочери совсем неудачный наряд.

В комментариях хейтеры высказали мнение, что жене Дмитрия Дмитренко ребенок вовсе не нужен, любит она девочку только на камеру, а на деле Ольгу Рапунцель не интересует ничего, кроме денег и славы.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:20

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