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Ксении Бородиной напомнили о позоре на ТНТ, когда она еще не была ведущей "Дома-2"

Бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина продолжает собирать компромат на телеведущую Ксению Бородину, чтобы в последствии наказать звезду реfлити-шоу через суд. На своей странице в Instagram бывшая экс-проектантка попыталась пристыдить теледиву за прошлое.
Ксении Бородиной напомнили о позоре на ТНТ, когда она еще не была ведущей "Дома-2"

Экс-участница телестройки Ольга Сударкина не скрывает своего желания наказать телеведущую Ксению Бородину за неприятное высказывание в свой адрес. Компроматы на соперницу звезда реалити-шоу публикует в Instagram. Недавно девушка разместила пост, припомнив, что до "Дома-2" Бородина принимала участие в постановочных шоу.

В публикации Ольга Сударкина показала кадр из ток-шоу "Окна" c Дмитрием Нагиевым, где Ксения Бородина предстала в образе девушки Марии, лишенной моральных принципов. В очередной раз экс-проектантка подчеркнула, что будет защищать свою честь и достоинство до конца.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:10

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