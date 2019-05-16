Ксении Бородиной напомнили о позоре на ТНТ, когда она еще не была ведущей "Дома-2"
Бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина продолжает собирать компромат на телеведущую Ксению Бородину, чтобы в последствии наказать звезду реfлити-шоу через суд. На своей странице в Instagram бывшая экс-проектантка попыталась пристыдить теледиву за прошлое.
Экс-участница телестройки Ольга Сударкина не скрывает своего желания наказать телеведущую Ксению Бородину за неприятное высказывание в свой адрес. Компроматы на соперницу звезда реалити-шоу публикует в Instagram. Недавно девушка разместила пост, припомнив, что до "Дома-2" Бородина принимала участие в постановочных шоу.
В публикации Ольга Сударкина показала кадр из ток-шоу "Окна" c Дмитрием Нагиевым, где Ксения Бородина предстала в образе девушки Марии, лишенной моральных принципов. В очередной раз экс-проектантка подчеркнула, что будет защищать свою честь и достоинство до конца.
Экс-участница телестройки Ольга Сударкина не скрывает своего желания наказать телеведущую Ксению Бородину за неприятное высказывание в свой адрес. Компроматы на соперницу звезда реалити-шоу публикует в Instagram. Недавно девушка разместила пост, припомнив, что до "Дома-2" Бородина принимала участие в постановочных шоу.
В публикации Ольга Сударкина показала кадр из ток-шоу "Окна" c Дмитрием Нагиевым, где Ксения Бородина предстала в образе девушки Марии, лишенной моральных принципов. В очередной раз экс-проектантка подчеркнула, что будет защищать свою честь и достоинство до конца.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:10