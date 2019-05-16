Племянница Людмилы Зыкиной осталась без наследства артистки
Екатерина Зыкина, племянница скончавшейся 10 лет назад певицы Людмилы Зыкиной, в эфире телешоу «Пусть говорят» пожаловалась на то, что осталась без наследства артистки. Все драгоценности и элитные квартиры сосредоточились в руках двух её братьев.
Детей у Людмилы Зыкиной не было, поэтому её 270-миллионное состояние перешло по наследству трём детям её сводного брата. Екатерина Зыкина в новом выпуске телепрограммы отметила, что ей почти ничего не досталось. Обратиться на передачу племянницу знаменитой певицы вынудило сложное финансовое положение: она ютится в небольшом доме в пригороде с малолетним ребёнком, у неё даже нет денег на установку забора.
Тем не менее, Екатерина Зыкина заявила: дело не в наследстве – смерть родного человека до сих пор удручает её. В ответ на данные слова гость «Пусть говорят», корреспондент Андрей Караулов, напомнил, что в последние годы своей жизни Людмила Зыкина оставалась совсем одна, и племянницы не было рядом, даже когда артистке делали сложную и опасную операцию на ногах.
Детей у Людмилы Зыкиной не было, поэтому её 270-миллионное состояние перешло по наследству трём детям её сводного брата. Екатерина Зыкина в новом выпуске телепрограммы отметила, что ей почти ничего не досталось. Обратиться на передачу племянницу знаменитой певицы вынудило сложное финансовое положение: она ютится в небольшом доме в пригороде с малолетним ребёнком, у неё даже нет денег на установку забора.
Тем не менее, Екатерина Зыкина заявила: дело не в наследстве – смерть родного человека до сих пор удручает её. В ответ на данные слова гость «Пусть говорят», корреспондент Андрей Караулов, напомнил, что в последние годы своей жизни Людмила Зыкина оставалась совсем одна, и племянницы не было рядом, даже когда артистке делали сложную и опасную операцию на ногах.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:00