Племянница Людмилы Зыкиной осталась без наследства артистки





Детей у Людмилы Зыкиной не было, поэтому её 270-миллионное состояние перешло по наследству трём детям её сводного брата. Екатерина Зыкина в новом выпуске телепрограммы отметила, что ей почти ничего не досталось. Обратиться на передачу племянницу знаменитой певицы вынудило сложное финансовое положение: она ютится в небольшом доме в пригороде с малолетним ребёнком, у неё даже нет денег на установку забора.Тем не менее, Екатерина Зыкина заявила: дело не в наследстве – смерть родного человека до сих пор удручает её. В ответ на данные слова гость «Пусть говорят», корреспондент Андрей Караулов, напомнил, что в последние годы своей жизни Людмила Зыкина оставалась совсем одна, и племянницы не было рядом, даже когда артистке делали сложную и опасную операцию на ногах.