Журналисты засняли обновленный кроссовер BMW X6 M
Немецкие журналисты засняли обновленный внедорожник BMW X6 M. Ожидаемая «заряженная» новинка была прокрыта плотной маскировкой и проходила тестовые заезды на легендарной гоночной трассе в Нюрнберге.
Компания BMW еще даже не успела представить свой новый кроссовер BMW X6, а уже занимается активными испытаниями его «заряженной» версии с припиской M. Немецким журналистам удалось снять ожидаемую новинку во время ее тестов на легендарной трассе Нюрбургринг. Плотная маскировка не смогла скрыть от внимательных экспертов основные черты экстерьера внедорожника.
Передний бампер BMW X6 M оснащен двумя массивными воздухозаборниками, расположенными по бокам. Больше всего выделяется затемненная радиаторная решетка, имеющая большой и внушительный внешний вид, намекающий на флагманский статус модели. В правой ее части, кстати, можно разглядеть значок «X6 M», скрывающийся за небольшим куском черной ленты.
Обновленный кроссовер BMW X6 M получит 19-дюймовые колесные диски, накладки на зеркала, типичные для серии M, и заметные колесные арки. Даже из далека можно разглядеть синие суппорты тормозной системы, намекающие на специальную версию внедорожника. Тоже самое можно сказать относительно низкого клиренса, говорящего о спортивном уклоне авто.
Компания BMW должна представить кроссовер X6 до конца 2019 года. Его «заряженная» M версия может появиться сразу после обычной, а возможно ее задержат на значительный срок.
Компания BMW еще даже не успела представить свой новый кроссовер BMW X6, а уже занимается активными испытаниями его «заряженной» версии с припиской M. Немецким журналистам удалось снять ожидаемую новинку во время ее тестов на легендарной трассе Нюрбургринг. Плотная маскировка не смогла скрыть от внимательных экспертов основные черты экстерьера внедорожника.
Передний бампер BMW X6 M оснащен двумя массивными воздухозаборниками, расположенными по бокам. Больше всего выделяется затемненная радиаторная решетка, имеющая большой и внушительный внешний вид, намекающий на флагманский статус модели. В правой ее части, кстати, можно разглядеть значок «X6 M», скрывающийся за небольшим куском черной ленты.
Обновленный кроссовер BMW X6 M получит 19-дюймовые колесные диски, накладки на зеркала, типичные для серии M, и заметные колесные арки. Даже из далека можно разглядеть синие суппорты тормозной системы, намекающие на специальную версию внедорожника. Тоже самое можно сказать относительно низкого клиренса, говорящего о спортивном уклоне авто.
Компания BMW должна представить кроссовер X6 до конца 2019 года. Его «заряженная» M версия может появиться сразу после обычной, а возможно ее задержат на значительный срок.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:12