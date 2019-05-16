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Эксперты рассказали о 3 спасающих жизнь при аварии вещах в современных авто

Автопроизводители уделяют большое внимание безопасности водителей и пассажиров, но многие подобные функции доступны не всегда. Эксперты рассказали о 3 вещах, спасающих жизнь людей при авариях, имеющихся в любом автомобиле.
Эксперты рассказали о 3 спасающих жизнь при аварии вещах в современных авто

Многие современные решения для безопасности водителя и пассажиров продаются за дополнительную плату или доступны только в самых дорогих комплектациях, но существуют и такие, что имеются у любого современного транспортного средства, даже самого бюджетного. Первое и главное из них – это ремень безопасности. Он не только есть в каждом авто вне зависимости от вида кузова, его использование является обязательным, а за неисполнение этой нормы предусмотрен штраф. Ремень безопасности работает таким образом, что в момент аварии срабатывает специальный механизм, прижимающий человека к сидению. Это уменьшает риск получения опасных травм и увечий даже в серьезных ДТП.

Вторая вещь, спасающая жизнь при авариях – это подушки безопасности водителя. В России действует законодательная норма, согласно которой, каждый легковой автомобиль должен их иметь. Существуют комплектации машин с большим их количеством, в том числе и для пассажиров задних сидений. Последняя вещь, спасающая жизнь – это программированная деформация. Еще на стадии проектировки автомобиль создают таким образом, чтобы в основных сценариях ДТП люди имели повышенные шансы на выживание.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:08

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