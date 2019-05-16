Эксперты назвали наиболее востребованные модели в семействе LADA Vesta





Больше половины из всего количества проданных авто семейства LADA Vesta в 2019 году пришлось на седаны. Всего было продано 14 162 авто из 27 888, при этом версия Cross может похвастаться наименьшей популярностью. Большинство покупателей отдали предпочтение стандартному седану серии.Вторая половина реализованных авто LADA Vesta, по утверждениям экспертов, припала на универсалы SW и SW Cross. В отличие от седанов линейки, предпочтения публики оказались разделены поровну между двумя моделями. По 6,8 тысяч проданных единиц пришлось на стандартный LADA Vesta SW и “внедорожный” Cross.