Ученые: Пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга





Ученые отмечают, что наличие определенных микроорганизмов в кишечнике может усилить способность иммунной системы отражать вирусный герпес, который может привести к фатальному воспалению головного мозга. Подобные эксперименты над бактерией Bacteroides fragilis проводятся впервые, а результаты говорят о том, что молекула может противостоять воспалительным реакциям во время вирусной инфекции. Герпетический энцефалит поражает около 2000 человек в Соединенных Штатах каждый год и имеет высокий уровень смертности, если симптомы не распознаются, и пациенты не получают своевременного лечения.Новое исследование показало, что бактериальная оболочка B. fragilis вырабатывает регуляторные T и B-клетки, которые подавляют иммунную систему от чрезмерной выработки вредных воспалительных реакций, вызванных вирусной инфекцией простого герпеса. Ученые предполагают, что потребление определенных пробиотиков может улучшить естественную способность вашего организма подавлять воспалительные заболевания.