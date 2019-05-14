Ученые: Пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга
Американские ученые выяснили, что пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга. Эксперты из клиники City of Hope в Калифорнии установили, что проглатывание “молекулы бактериальной оболочки” может помочь организму справиться с вирусными инфекциями.
Ученые отмечают, что наличие определенных микроорганизмов в кишечнике может усилить способность иммунной системы отражать вирусный герпес, который может привести к фатальному воспалению головного мозга. Подобные эксперименты над бактерией Bacteroides fragilis проводятся впервые, а результаты говорят о том, что молекула может противостоять воспалительным реакциям во время вирусной инфекции. Герпетический энцефалит поражает около 2000 человек в Соединенных Штатах каждый год и имеет высокий уровень смертности, если симптомы не распознаются, и пациенты не получают своевременного лечения.
Новое исследование показало, что бактериальная оболочка B. fragilis вырабатывает регуляторные T и B-клетки, которые подавляют иммунную систему от чрезмерной выработки вредных воспалительных реакций, вызванных вирусной инфекцией простого герпеса. Ученые предполагают, что потребление определенных пробиотиков может улучшить естественную способность вашего организма подавлять воспалительные заболевания.
Ученые отмечают, что наличие определенных микроорганизмов в кишечнике может усилить способность иммунной системы отражать вирусный герпес, который может привести к фатальному воспалению головного мозга. Подобные эксперименты над бактерией Bacteroides fragilis проводятся впервые, а результаты говорят о том, что молекула может противостоять воспалительным реакциям во время вирусной инфекции. Герпетический энцефалит поражает около 2000 человек в Соединенных Штатах каждый год и имеет высокий уровень смертности, если симптомы не распознаются, и пациенты не получают своевременного лечения.
Новое исследование показало, что бактериальная оболочка B. fragilis вырабатывает регуляторные T и B-клетки, которые подавляют иммунную систему от чрезмерной выработки вредных воспалительных реакций, вызванных вирусной инфекцией простого герпеса. Ученые предполагают, что потребление определенных пробиотиков может улучшить естественную способность вашего организма подавлять воспалительные заболевания.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:45