АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Ученые: Пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга

Американские ученые выяснили, что пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга. Эксперты из клиники City of Hope в Калифорнии установили, что проглатывание “молекулы бактериальной оболочки” может помочь организму справиться с вирусными инфекциями.
Ученые: Пробиотическая молекула может подавлять смертельное воспаление мозга

Ученые отмечают, что наличие определенных микроорганизмов в кишечнике может усилить способность иммунной системы отражать вирусный герпес, который может привести к фатальному воспалению головного мозга. Подобные эксперименты над бактерией Bacteroides fragilis проводятся впервые, а результаты говорят о том, что молекула может противостоять воспалительным реакциям во время вирусной инфекции. Герпетический энцефалит поражает около 2000 человек в Соединенных Штатах каждый год и имеет высокий уровень смертности, если симптомы не распознаются, и пациенты не получают своевременного лечения.

Новое исследование показало, что бактериальная оболочка B. fragilis вырабатывает регуляторные T и B-клетки, которые подавляют иммунную систему от чрезмерной выработки вредных воспалительных реакций, вызванных вирусной инфекцией простого герпеса. Ученые предполагают, что потребление определенных пробиотиков может улучшить естественную способность вашего организма подавлять воспалительные заболевания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пассажир самолета заснял
Экс-супруга Александра Радулова впервые
Xiaomi обещали поступление на индийский
Отметившая помолвку Дженнифер Лоуренс
Ученые: Пробиотическая молекула может
Ученые узнали, что ждет Землю, если в
Ирина Дубцова увезла сына на Мальдивы
Женевские ученые составили путеводитель
Станислава Садальского подвергли
На видео показали обновленную модель
Станислав Бондаренко показал
Во Внуково у пассажира пытались украсть
Instagram запустил тестирование новых
Медики назвали 5 причин онемения рук во
Басков опубликовал новое видео на песню
Американские эксперты высоко оценили
«Слишком много внимания»: Шнуров
Ученые: Ежедневный прием аспирина может
Сати Казанова предчувствует щедрое
Покупатели Sony Xperia 1 получат
Полина Гагарина опубликовала пикантный
Медики: Боль в пояснице может указывать
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за
Ирина Пегова удивила подписчиков фото
Первый гоночный автомобиль Porsche
Виктория Лопырева похвасталась
Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в
Ученые рассказали о вреде многочасовой
Сергей Лазарев хочет провести следующее
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Просмотреть все новости