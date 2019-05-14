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Экс-супруга Александра Радулова впервые показала в Instagram лицо младшего сына

Известная гимнастка Дарья Дмитриева показала в Instagram несколько фотографий с сыновьями. На снимках поклонники экс-супруги хоккеиста Александра Радулова впервые смогли увидеть, как выглядит ее младший ребенок.


Экс-супруга Александра Радулова впервые показала в Instagram лицо младшего сына

Дарья Дмитриева на протяжении трех лет была замужем за хоккеистом Александром Радуловым, от него она родила в 2015 году сына Макара. Однако постоянные конфликты в семье стали причиной того, что в 2017 году супруги развелись.

Гимнастка обрела новое счастье в лице Игоря Семченко, который стал отцом ее второго ребенка. Мальчик появился на свет в ноябре прошлого года, его назвали Гордеем. Однако Дарья Дмитриева не спешила показывать лицо своего малыша поклонникам. Она публиковала фотографии сына, но почти всегда он был запечатлен со спины. Не исключено, что спортсменка не хотела показывать снимки малыша до его крещения. Обряд состоялся 10 мая, а три дня спустя на странице Дарьи Дмитриевой в Instagram появилось несколько фото с ее детьми. На этот раз фолловеры смогли увидеть лицо Гордея.

Оказалось, что вскоре после родов знаменитость с сыновьями приняла участие в фотосессии, поэтому на снимках Гордей запечатлен еще совсем маленьким.

Стоит отметить, что Дарья Дмитриева уже вернулась к активной работе. Хотя гимнастка и признается, что дети являются ее смыслом жизни, но это не мешает ей уделять время карьере.



 
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Спорт
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:00

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