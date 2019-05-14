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На видео показали обновленную модель Skoda Superb

Обновленный автомобиль Skoda Superb получит матричные фары, которые производитель продемонстрировал публике. Модернизированные фары модели показаны на тизерном ролике, подготовленном к официальному дебюту новинки.
На видео показали обновленную модель Skoda Superb

Презентация Skoda Superb нового поколения запланирована на конец мая 2019 года. На тизерном ролике была показана полностью матричная светодиодная оптика, а также оснащение фар противотуманной функцией. На задней части автомобиля имеются обновленные фонари с последовательными поворотниками. Подобная технология уже была выпущена в компактном кроссовере Kamiq. Модель также отличается надписью “Skoda” на задней двери, где она заменяет фирменный знак. Такая особенность уже была представлена на модели Kodiaq GT, предназначенной только для рынка Китая.

Несколько светодиодов обновленной модели Skoda Superb отвечают за функцию “Coming/Leaving Home”. Тизерное видео также показывает, что автомобиль имеет хромированную планку, которая связывает фонари. Детально новинку можно будет увидеть 23 мая во время чемпионата по хоккею в Словакии.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:20

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