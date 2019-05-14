Женевские ученые составили путеводитель для исследования космоса





Ученые прогнозируют, что новый телескоп сможет обрабатывать по 150 галактик за час в изучаемом секторе. Создание путеводителя поможет ему в систематизации данных и улучшит его производительность. Объектами исследования будут галактики, расположенные на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Возраст предполагаемых космических тел составляет примерно 600 миллионов лет. Понимание их творения и жизни поможет в изучении механизмов возникновения Вселенной.Для создания путеводителя используются данные с телескопов Spitzer и Hubble. Последний работает на орбите с 1990 года и уже предоставил невероятное количество информации о нашей Вселенной, которая помогла ученным совершить не одно открытие.