Женевские ученые составили путеводитель для исследования космоса
Женевские ученные при поддержке своих коллег из международной группы создали путеводитель, который поможет в изучении отдаленных галактик. Планируется, что это поможет в исследовании космоса новым телескопом James Webb с диаметром зеркала в 6,5 метра, который будет выведен на орбиту Земли в 2021 году.
Ученые прогнозируют, что новый телескоп сможет обрабатывать по 150 галактик за час в изучаемом секторе. Создание путеводителя поможет ему в систематизации данных и улучшит его производительность. Объектами исследования будут галактики, расположенные на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Возраст предполагаемых космических тел составляет примерно 600 миллионов лет. Понимание их творения и жизни поможет в изучении механизмов возникновения Вселенной.
Для создания путеводителя используются данные с телескопов Spitzer и Hubble. Последний работает на орбите с 1990 года и уже предоставил невероятное количество информации о нашей Вселенной, которая помогла ученным совершить не одно открытие.
Ученые прогнозируют, что новый телескоп сможет обрабатывать по 150 галактик за час в изучаемом секторе. Создание путеводителя поможет ему в систематизации данных и улучшит его производительность. Объектами исследования будут галактики, расположенные на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Возраст предполагаемых космических тел составляет примерно 600 миллионов лет. Понимание их творения и жизни поможет в изучении механизмов возникновения Вселенной.
Для создания путеводителя используются данные с телескопов Spitzer и Hubble. Последний работает на орбите с 1990 года и уже предоставил невероятное количество информации о нашей Вселенной, которая помогла ученным совершить не одно открытие.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:30