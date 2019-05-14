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Женевские ученые составили путеводитель для исследования космоса

Женевские ученные при поддержке своих коллег из международной группы создали путеводитель, который поможет в изучении отдаленных галактик. Планируется, что это поможет в исследовании космоса новым телескопом James Webb с диаметром зеркала в 6,5 метра, который будет выведен на орбиту Земли в 2021 году.
Женевские ученые составили путеводитель для исследования космоса

Ученые прогнозируют, что новый телескоп сможет обрабатывать по 150 галактик за час в изучаемом секторе. Создание путеводителя поможет ему в систематизации данных и улучшит его производительность. Объектами исследования будут галактики, расположенные на расстоянии 13,2 миллиарда световых лет от Земли. Возраст предполагаемых космических тел составляет примерно 600 миллионов лет. Понимание их творения и жизни поможет в изучении механизмов возникновения Вселенной.

Для создания путеводителя используются данные с телескопов Spitzer и Hubble. Последний работает на орбите с 1990 года и уже предоставил невероятное количество информации о нашей Вселенной, которая помогла ученным совершить не одно открытие.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:30

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