Сати Казанова предчувствует щедрое вознаграждение согласно “законам кармы”

Накануне артистка разместила на своей странице в сети Instagram историю из жизни, которая развеселила поклонников. Сати Казанова собралась на светское мероприятие и уже в полной готовности с укладкой за час до выезда решила погулять около дома. При этом она слушала запись сатсанга своего наставника, который рассказывал о законах кармы. Звезда узнала, что все хорошее или плохое не происходит просто так, и человек заработал это сам. Артистка подчеркнула, что она мечтательно смотрела в небо и на чирикающих птичек, которые в итоге "испортили" ей прическу. Теперь Сати Казанова задается вопросом, когда ей нужно ждать подарка, поскольку, согласно поговорке, такая ситуация всегда к деньгам.Артистка в итоге опоздала на мероприятие из-за повторного мытья волос, а также задумалась о карме. Поклонники Сати Казановой выразили благодарность за веселую историю и рассказали о своем опыте.