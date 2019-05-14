Полина Гагарина опубликовала пикантный снимок и анонсировала выход новой песни
Полина Гагарина выложила в Instagram новое фото, которое вызвало восторг у поклонников. Свежей публикацией певица анонсировала выход нового трека.
Полина Гагарина заинтриговала поклонников тем, что написала в своем микроблоге о скором выходе новой песни. Дату и название она не сообщила. Подписчики с нетерпением ждут выхода новинки: «Ну, Полина Сергеевна, скоро - понятие растяжимое. «Режим Хатико» снова активен», «Боже, Полина! Вы даже не представляете, насколько мы ждём».
Не меньше фанатов порадовало фото, которое опубликовала Полина Гагарина. На нем она изображена, сидя на диване в свете солнца. На ней надето легкое золотое платье, которое переливается в лучах. «Ох, огонь просто, а не девушка», - написал кто-то из подписчиков.
Публикация за очень короткий срок собрала множество лайков. Среди оценивших были и знаменитости, например, Иосиф Пригожин и Виктория Дайнеко. Подписчики даже советовали звезде попробовать свои силы в кинематографе.
Полина Гагарина заинтриговала поклонников тем, что написала в своем микроблоге о скором выходе новой песни. Дату и название она не сообщила. Подписчики с нетерпением ждут выхода новинки: «Ну, Полина Сергеевна, скоро - понятие растяжимое. «Режим Хатико» снова активен», «Боже, Полина! Вы даже не представляете, насколько мы ждём».
Не меньше фанатов порадовало фото, которое опубликовала Полина Гагарина. На нем она изображена, сидя на диване в свете солнца. На ней надето легкое золотое платье, которое переливается в лучах. «Ох, огонь просто, а не девушка», - написал кто-то из подписчиков.
Публикация за очень короткий срок собрала множество лайков. Среди оценивших были и знаменитости, например, Иосиф Пригожин и Виктория Дайнеко. Подписчики даже советовали звезде попробовать свои силы в кинематографе.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:02