Полина Гагарина опубликовала пикантный снимок и анонсировала выход новой песни

Полина Гагарина заинтриговала поклонников тем, что написала в своем микроблоге о скором выходе новой песни. Дату и название она не сообщила. Подписчики с нетерпением ждут выхода новинки: «Ну, Полина Сергеевна, скоро - понятие растяжимое. «Режим Хатико» снова активен», «Боже, Полина! Вы даже не представляете, насколько мы ждём».Не меньше фанатов порадовало фото, которое опубликовала Полина Гагарина. На нем она изображена, сидя на диване в свете солнца. На ней надето легкое золотое платье, которое переливается в лучах. «Ох, огонь просто, а не девушка», - написал кто-то из подписчиков.Публикация за очень короткий срок собрала множество лайков. Среди оценивших были и знаменитости, например, Иосиф Пригожин и Виктория Дайнеко. Подписчики даже советовали звезде попробовать свои силы в кинематографе.