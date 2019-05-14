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Медики назвали 5 причин онемения рук во сне

Онемение рук во сне является распространенной проблемой во всем мире, но немногие люди знают, почему это происходит. Медики назвали 5 причин, приводящих к подобной ситуации во время отдыха, и рассказали, что с ними делать.
Медики назвали 5 причин онемения рук во сне

Регулярное онемение рук приводит не только к неприятным ощущениям после пробуждения ото сна, но и мешает полноценному отдыху организма. Первой причиной такого состояния является неудобная одежда, она может мешать кровообращению некоторых частей тела. Для сна лучше выбирать объемные и приятные на ощупь пижамы, также можно спать вовсе без одежды. Вторая причина онемения рук – это неудобные подушки и матрасы. Они провоцирует человека принимать неестественные позы для отдыха, что и приводит к нежелательным последствиям.

Сильная усталость человека также провоцирует онемение рук. В таком случае человек способен быстро заснуть практически в любой позе, а после пробуждения обнаружить, что у него болит все тело из-за неудобного сна. Еще один фактор, приводящий к онемению рук – это заболевания шейного отдела позвоночника, например, остеохондроз. Подобная болезнь приводит к нарушению кровообращения, что сказывается и на руках в том числе.

Последней причиной онемения конечностей во сне являются разные системные заболевания организма – диабет, онкология, а также инсульт в прошлом. Люди с подобными проблемами всегда должны следить за своей позой во время отдыха.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:58

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