Медики назвали 5 причин онемения рук во сне





Регулярное онемение рук приводит не только к неприятным ощущениям после пробуждения ото сна, но и мешает полноценному отдыху организма. Первой причиной такого состояния является неудобная одежда, она может мешать кровообращению некоторых частей тела. Для сна лучше выбирать объемные и приятные на ощупь пижамы, также можно спать вовсе без одежды. Вторая причина онемения рук – это неудобные подушки и матрасы. Они провоцирует человека принимать неестественные позы для отдыха, что и приводит к нежелательным последствиям.Сильная усталость человека также провоцирует онемение рук. В таком случае человек способен быстро заснуть практически в любой позе, а после пробуждения обнаружить, что у него болит все тело из-за неудобного сна. Еще один фактор, приводящий к онемению рук – это заболевания шейного отдела позвоночника, например, остеохондроз. Подобная болезнь приводит к нарушению кровообращения, что сказывается и на руках в том числе.Последней причиной онемения конечностей во сне являются разные системные заболевания организма – диабет, онкология, а также инсульт в прошлом. Люди с подобными проблемами всегда должны следить за своей позой во время отдыха.