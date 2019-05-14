АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Ирина Пегова удивила подписчиков фото без макияжа и фильтров

Ирина Пегова опубликовала свое фото без макияжа и фильтров в Instagram. Поклонники высоко оценили смелость актрисы, но посоветовали ей больше ухаживать за собой.
Ирина Пегова удивила подписчиков фото без макияжа и фильтров

Ирина Пегова - успешная актриса театра и кино. Обычно известные люди очень следят за тем, чтобы не показываться на публике без предварительной подготовки, ведь внешний вид – это визитная карточка любого артиста. Ирина Пегова ломает эти сложившиеся стереотипы и не стесняется выкладывать фото без обработки и макияжа.

В этот раз, по мнению подписчиков, актриса немного переборщила. Многие поклонники отметили уставший вид звезды и настоятельно рекомендовали ей обратиться к косметологу. Также большое количество фолловеров похвалило знаменитость за смелость, отметив, что в настоящее время редко встретишь естественность в фото.

«Устала Ира. Глаза не спрячешь, вечно красивые. Натуральные витамины и спать перед премьерой», «Вы такая естественная, живая, настоящая! Вы радуете глаз! Вы - талант», «Круто, без фильтров, прям настоящая, с прыщиками и морщинками! Я вот так не могу», - писали комментаторы под фото Ирины Пеговой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Ежедневный прием аспирина может
Сати Казанова предчувствует щедрое
Покупатели Sony Xperia 1 получат
Полина Гагарина опубликовала пикантный
Медики: Боль в пояснице может указывать
Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за
Ирина Пегова удивила подписчиков фото
Первый гоночный автомобиль Porsche
Виктория Лопырева похвасталась
Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в
Ученые рассказали о вреде многочасовой
Сергей Лазарев хочет провести следующее
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону
Пентагон собирается научить
Моника Беллуччи расстроила поклонников
Сергей Шнуров обещает поклонникам
Microsoft разработала систему
Дрю Бэрримор показала своих дочерей на
Специалисты опубликовали рейтинг худших
Евгений Плющенко отдыхает в постели с
Эксперты определили лучших злодеев из
В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ
Ошибка в Steam привела к бесплатной
Отказ от соли и гастроли с весами:
Обновленную Дарью Пынзарь опять
Мондезир Свет-Амур вручил Ефременковой
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Kia создаст ранее опубликованный
Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу
В голосовых звонках WhatsApp нашли
Просмотреть все новости