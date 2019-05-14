Ирина Пегова удивила подписчиков фото без макияжа и фильтров

Ирина Пегова - успешная актриса театра и кино. Обычно известные люди очень следят за тем, чтобы не показываться на публике без предварительной подготовки, ведь внешний вид – это визитная карточка любого артиста. Ирина Пегова ломает эти сложившиеся стереотипы и не стесняется выкладывать фото без обработки и макияжа.В этот раз, по мнению подписчиков, актриса немного переборщила. Многие поклонники отметили уставший вид звезды и настоятельно рекомендовали ей обратиться к косметологу. Также большое количество фолловеров похвалило знаменитость за смелость, отметив, что в настоящее время редко встретишь естественность в фото.«Устала Ира. Глаза не спрячешь, вечно красивые. Натуральные витамины и спать перед премьерой», «Вы такая естественная, живая, настоящая! Вы радуете глаз! Вы - талант», «Круто, без фильтров, прям настоящая, с прыщиками и морщинками! Я вот так не могу», - писали комментаторы под фото Ирины Пеговой.