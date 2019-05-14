Медики: Боль в пояснице может указывать на три смертельные болезни
Медики объяснили, что боль в пояснице является признаком, указывающим на три опасные болезни, считающиеся смертельными. Речь идет о таких патологиях, как сахарный диабет, рак и остеоартрит.
Болезненное ощущение в области поясницы нередко бывает продолжительным и весьма изнурительным. Чтобы облегчить ситуацию, многие пользуются обезболивающими средствами, однако симптом возвращается. По мнению специалистов, подобные действия могут иметь негативные последствия, поэтому лучше обратиться к врачу, пройдя необходимое обследование. Своевременное определение диагноза - очень важный процесс, который позволит сохранить здоровье пациенту. Квинетт Лоу, являющийся сотрудником Университета Стелленбош в ЮАР, рассказал, что боль в пояснице часто оказывается признаком остеоартрита, поражающего суставы человека. Болезнь проявляется в мышечной слабости, онемении рук и ног, тугоподвижности спины.
Профессор обращает внимание на еще одно опасное заболевание, о котором может говорить болезненное ощущение в спине - это первичный рак кости, присутствующий в позвонках и оказывающий давление на окружающие их ткани. Острую боль в пояснице может вызывать рак легких, простаты, груди.
Еще один диагноз - сахарный диабет. Эксперт привел статистические данные, согласно которым риск появления боли в области поясницы у людей, страдающих от этого заболевания, на 35% выше, чем у тех, кто никогда не сталкивался с диабетом. Специалист отметил: у диабетиков часто встречаются хронические боли в пояснице, так как они имеют проблемы с кровотоком и нервные повреждения.
Болезненное ощущение в области поясницы нередко бывает продолжительным и весьма изнурительным. Чтобы облегчить ситуацию, многие пользуются обезболивающими средствами, однако симптом возвращается. По мнению специалистов, подобные действия могут иметь негативные последствия, поэтому лучше обратиться к врачу, пройдя необходимое обследование. Своевременное определение диагноза - очень важный процесс, который позволит сохранить здоровье пациенту. Квинетт Лоу, являющийся сотрудником Университета Стелленбош в ЮАР, рассказал, что боль в пояснице часто оказывается признаком остеоартрита, поражающего суставы человека. Болезнь проявляется в мышечной слабости, онемении рук и ног, тугоподвижности спины.
Профессор обращает внимание на еще одно опасное заболевание, о котором может говорить болезненное ощущение в спине - это первичный рак кости, присутствующий в позвонках и оказывающий давление на окружающие их ткани. Острую боль в пояснице может вызывать рак легких, простаты, груди.
Еще один диагноз - сахарный диабет. Эксперт привел статистические данные, согласно которым риск появления боли в области поясницы у людей, страдающих от этого заболевания, на 35% выше, чем у тех, кто никогда не сталкивался с диабетом. Специалист отметил: у диабетиков часто встречаются хронические боли в пояснице, так как они имеют проблемы с кровотоком и нервные повреждения.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:53