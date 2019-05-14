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Медики: Боль в пояснице может указывать на три смертельные болезни

Медики объяснили, что боль в пояснице является признаком, указывающим на три опасные болезни, считающиеся смертельными. Речь идет о таких патологиях, как сахарный диабет, рак и остеоартрит.

Медики: Боль в пояснице может указывать на три смертельные болезни

Болезненное ощущение в области поясницы нередко бывает продолжительным и весьма изнурительным. Чтобы облегчить ситуацию, многие пользуются обезболивающими средствами, однако симптом возвращается. По мнению специалистов, подобные действия могут иметь негативные последствия, поэтому лучше обратиться к врачу, пройдя необходимое обследование. Своевременное определение диагноза - очень важный процесс, который позволит сохранить здоровье пациенту. Квинетт Лоу, являющийся сотрудником Университета Стелленбош в ЮАР, рассказал, что боль в пояснице часто оказывается признаком остеоартрита, поражающего суставы человека. Болезнь проявляется в мышечной слабости, онемении рук и ног, тугоподвижности спины.

Профессор обращает внимание на еще одно опасное заболевание, о котором может говорить болезненное ощущение в спине - это первичный рак кости, присутствующий в позвонках и оказывающий давление на окружающие их ткани. Острую боль в пояснице может вызывать рак легких, простаты, груди.
Медики: Боль в пояснице может указывать на три смертельные болезни

Еще один диагноз - сахарный диабет. Эксперт привел статистические данные, согласно которым риск появления боли в области поясницы у людей, страдающих от этого заболевания, на 35% выше, чем у тех, кто никогда не сталкивался с диабетом. Специалист отметил: у диабетиков часто встречаются хронические боли в пояснице, так как они имеют проблемы с кровотоком и нервные повреждения.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:53

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