Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской
Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram. Артистка поблагодарила друзей и родственников за полезные подарки.
Как отметила Виктория Лопырева, подарки от друзей семьи и родственников из разных стран в честь рождения малыша к ней приходят до сих пор. Модель считает это очень приятным и благодарит за внимание, а в новой публикации она показала подарок от певицы Нюши. Как оказалось, артистка подарила детскую коляску для ребенка Лопыревой еще до его рождения. При этом раньше она принадлежала артистам Ханне и Пашу, ребенок которых тоже родился в Майами. Светская львица призналась, что уже присмотрела пару, которая станет следующей обладательницей “звездной” коляски.
Супруг Виктории Лопыревой приобрел еще одну коляску для малыша, но она оказалась жаркой для местного климата.
Как отметила Виктория Лопырева, подарки от друзей семьи и родственников из разных стран в честь рождения малыша к ней приходят до сих пор. Модель считает это очень приятным и благодарит за внимание, а в новой публикации она показала подарок от певицы Нюши. Как оказалось, артистка подарила детскую коляску для ребенка Лопыревой еще до его рождения. При этом раньше она принадлежала артистам Ханне и Пашу, ребенок которых тоже родился в Майами. Светская львица призналась, что уже присмотрела пару, которая станет следующей обладательницей “звездной” коляски.
Супруг Виктории Лопыревой приобрел еще одну коляску для малыша, но она оказалась жаркой для местного климата.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:24