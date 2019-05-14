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Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской

Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram. Артистка поблагодарила друзей и родственников за полезные подарки.
Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской

Как отметила Виктория Лопырева, подарки от друзей семьи и родственников из разных стран в честь рождения малыша к ней приходят до сих пор. Модель считает это очень приятным и благодарит за внимание, а в новой публикации она показала подарок от певицы Нюши. Как оказалось, артистка подарила детскую коляску для ребенка Лопыревой еще до его рождения. При этом раньше она принадлежала артистам Ханне и Пашу, ребенок которых тоже родился в Майами. Светская львица призналась, что уже присмотрела пару, которая станет следующей обладательницей “звездной” коляски.

Супруг Виктории Лопыревой приобрел еще одну коляску для малыша, но она оказалась жаркой для местного климата.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:24

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