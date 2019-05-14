Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя отменен
Виталина Цымбалюк-Романовская собиралась дать концерт в храме Христа Спасителя в Москве. Верующие возмутились этой новостью и добивались отмены концерта. Мероприятие не состоялось, причиной называют плохую продажу билетов.
Бывшая супруга Армена Джигарханяна нынче счастлива в отношениях с Прохором Шаляпиным, встречу с которым она называет чудом. Видимо, в личной жизни у артистки все хорошо, чего нельзя сказать о ее творческом пути.
Виталина Цымбалюк-Романовская собиралась устроить фортепианный концерт в храме Христа Спасителя. Верующие не оценили эту идею и всячески пытались помешать проведению мероприятия. Они писали письма в мэрию, различные СМИ. Концерт все же был отменен, но причиной считают низкую продаваемость билетов. Репутация и без того скандально-известной Виталины Цимбалюк-Романовской была основательно испорчена. Теперь пианистке придется искать более скромную площадку для выступлений.
Бывшая супруга Армена Джигарханяна нынче счастлива в отношениях с Прохором Шаляпиным, встречу с которым она называет чудом. Видимо, в личной жизни у артистки все хорошо, чего нельзя сказать о ее творческом пути.
Виталина Цымбалюк-Романовская собиралась устроить фортепианный концерт в храме Христа Спасителя. Верующие не оценили эту идею и всячески пытались помешать проведению мероприятия. Они писали письма в мэрию, различные СМИ. Концерт все же был отменен, но причиной считают низкую продаваемость билетов. Репутация и без того скандально-известной Виталины Цимбалюк-Романовской была основательно испорчена. Теперь пианистке придется искать более скромную площадку для выступлений.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:19