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Сергей Лазарев хочет провести следующее "Евровидение" в России

В 2019 году на известном международном конкурсе "Евровидение" представлять Россию выпала честь певцу Сергею Лазареву. Артист рассказал, что очень хочет выиграть и привести известный проект на родину.
Сергей Лазарев хочет провести следующее "Евровидение" в России

Известный российский певец Сергей Лазарев уже второй раз представляет Российскую Федерацию на популярном конкурсе "Евровидение".
В предыдущий раз он ездил в 2016 году, и занял тогда почетное третье место. Сейчас артист настроен на победу, поскольку он очень хочет, чтобы следующий конкурс певцов прошел в Сочи. Об этом он сообщил журналистам во время интервью. Как известно, место проведения конкурса зависит от победителя. Следующее мероприятие проводится в стране певца, который одержал победу. Так что у России есть все шансы снова принять популярный конкурс. У РФ уже есть опыт в этом деле, поскольку в 2006 году Евровидение было проведено в Москве.

В этом году певец выступит с композицией Scream, которую написал Филипп Киркоров вместе с греческим композитором. Местные СМИ считают Сергея Лазарева явным фаворитом конкурса, о чем сообщил один из национальных израильских телеканалов.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:04

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