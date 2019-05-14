Сергей Лазарев хочет провести следующее "Евровидение" в России





Известный российский певец Сергей Лазарев уже второй раз представляет Российскую Федерацию на популярном конкурсе "Евровидение".В предыдущий раз он ездил в 2016 году, и занял тогда почетное третье место. Сейчас артист настроен на победу, поскольку он очень хочет, чтобы следующий конкурс певцов прошел в Сочи. Об этом он сообщил журналистам во время интервью. Как известно, место проведения конкурса зависит от победителя. Следующее мероприятие проводится в стране певца, который одержал победу. Так что у России есть все шансы снова принять популярный конкурс. У РФ уже есть опыт в этом деле, поскольку в 2006 году Евровидение было проведено в Москве.В этом году певец выступит с композицией Scream, которую написал Филипп Киркоров вместе с греческим композитором. Местные СМИ считают Сергея Лазарева явным фаворитом конкурса, о чем сообщил один из национальных израильских телеканалов.