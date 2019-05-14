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Пентагон собирается научить искусственный интеллект управлять боевым самолетом

В Пентагоне собираются создать искусственный интеллект, который сможет управлять боевым самолетом. Изначально система будет работать только для ведения ближнего боя.
Пентагон собирается научить искусственный интеллект управлять боевым самолетом

Разработкой ИИ займется агентство перспективных разработок при Пентагоне, которое и объявит тендер на создание нового робота. Сообщается, что искусственный интеллект будет вести ближний бой. Это связано с повышенным воздействие внешних факторов на пилота, который в ближней атаке испытывает серьезную физическую нагрузку, и при этом должен контролировать все системы самолета, попутно ведя бой. Новая система позволит искусственному интеллекту помогать пилоту в трудной обстановке. Оператор должен будет лишь обозначить цель, а ИИ сделает всю работу сам.

В дальнейшем искусственный интеллект планируется использовать на беспилотных летательных аппаратах. Это позволит избежать возможных жертв со стороны личного состава, а также обеспечит более высокую боевую эффективность военной машины, поскольку программа не ограничена физически и более быстро принимает решение в экстремальных условиях. Также самолеты, управляемые ИИ, будут совершать прикрытие пилотируемых аппаратов и позволят обеспечить максимальную эффективность при выполнении поставленных задач.

Сначала программу будут обучать на виртуальных аппаратах, после чего их действия оценят настоящие пилоты. На втором этапе искусственный интеллект планируют интегрировать в пилотируемый самолет для изучения основных правил ведения боя. Разработчики утверждают, что ИИ сможет сам учиться и анализировать обстановку, что позволит со временем только улучшать его показатели.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:50

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