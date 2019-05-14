Пентагон собирается научить искусственный интеллект управлять боевым самолетом





Разработкой ИИ займется агентство перспективных разработок при Пентагоне, которое и объявит тендер на создание нового робота. Сообщается, что искусственный интеллект будет вести ближний бой. Это связано с повышенным воздействие внешних факторов на пилота, который в ближней атаке испытывает серьезную физическую нагрузку, и при этом должен контролировать все системы самолета, попутно ведя бой. Новая система позволит искусственному интеллекту помогать пилоту в трудной обстановке. Оператор должен будет лишь обозначить цель, а ИИ сделает всю работу сам.В дальнейшем искусственный интеллект планируется использовать на беспилотных летательных аппаратах. Это позволит избежать возможных жертв со стороны личного состава, а также обеспечит более высокую боевую эффективность военной машины, поскольку программа не ограничена физически и более быстро принимает решение в экстремальных условиях. Также самолеты, управляемые ИИ, будут совершать прикрытие пилотируемых аппаратов и позволят обеспечить максимальную эффективность при выполнении поставленных задач.Сначала программу будут обучать на виртуальных аппаратах, после чего их действия оценят настоящие пилоты. На втором этапе искусственный интеллект планируют интегрировать в пилотируемый самолет для изучения основных правил ведения боя. Разработчики утверждают, что ИИ сможет сам учиться и анализировать обстановку, что позволит со временем только улучшать его показатели.