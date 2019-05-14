Обновленную Дарью Пынзарь опять перепутали с Анастасией Волочковой

«Волочкова, ты ли это? А что ты делаешь на страничке звездульки «ТНТ»?», «Настя, Настя... Хм, неожиданно как-то», «Дашуль, остановись! Ты же сейчас копия Волочковой! Не забирай у Настюшки хлеб!» - продолжают писать в Сети.

Напомним, что несколько недель назад Дарья решилась на очень серьезный шаг. Блондинка уже давно мечтала сделать подтяжку лица, однако только недавно на это отважилась. Известно, что после пластики Пынзарь некоторое время придется ходить с повязкой на лице, которую длинноволосая красавица то и дело пытается спрятать под шляпами и кепками.Как утверждают интернет-пользователи, на большинстве свежих фотографий Дарьи она похожа на балерину Анастасию Волочкову, а объяснили свои заявления читатели довольно просто. По мнению подписчиков, сейчас у Пынзарь, как и у танцовщицы, очень большое туловище и маленькие ножки, а также слишком широкие плечи.Под некоторыми последними публикациями экс-участницы телестройки «Дом-2» поклонники Дарьи заявили, что сначала даже перепутали ее с Волочковой и только приглядевшись, поняли, кто изображен на снимках.К слову, многие фанаты Пынзарь стараются поддержать свою любимицу и советуют блондинке не обращать внимания на комментарии недоброжелателей.