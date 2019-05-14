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Обновленную Дарью Пынзарь опять перепутали с Анастасией Волочковой

Звезду реалити-шоу «Дома-2» Дарью Пынзарь в очередной раз перепутали с прославленной российской балериной Анастасией Волочковой. По мнению многочисленных фолловеров, блондинка «уродует» свои фотографии, как это делает и скандальная танцовщица.

Обновленную Дарью Пынзарь опять перепутали с Анастасией Волочковой

Напомним, что несколько недель назад Дарья решилась на очень серьезный шаг. Блондинка уже давно мечтала сделать подтяжку лица, однако только недавно на это отважилась. Известно, что после пластики Пынзарь некоторое время придется ходить с повязкой на лице, которую длинноволосая красавица то и дело пытается спрятать под шляпами и кепками.

Как утверждают интернет-пользователи, на большинстве свежих фотографий Дарьи она похожа на балерину Анастасию Волочкову, а объяснили свои заявления читатели довольно просто. По мнению подписчиков, сейчас у Пынзарь, как и у танцовщицы, очень большое туловище и маленькие ножки, а также слишком широкие плечи.

Обновленную Дарью Пынзарь опять перепутали с Анастасией Волочковой

Под некоторыми последними публикациями экс-участницы телестройки «Дом-2» поклонники Дарьи заявили, что сначала даже перепутали ее с Волочковой и только приглядевшись, поняли, кто изображен на снимках.

«Волочкова, ты ли это? А что ты делаешь на страничке звездульки «ТНТ»?», «Настя, Настя... Хм, неожиданно как-то», «Дашуль, остановись! Ты же сейчас копия Волочковой! Не забирай у Настюшки хлеб!» - продолжают писать в Сети.

К слову, многие фанаты Пынзарь стараются поддержать свою любимицу и советуют блондинке не обращать внимания на комментарии недоброжелателей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11

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