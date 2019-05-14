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Мондезир Свет-Амур вручил Ефременковой кольцо с бриллиантами

Участник телестройки «Дом-2» Мондезир Свет-Амур вручил Юлии Ефременковой золотое кольцо с бриллиантами, чтобы загладить свою вину перед ней. Возлюбленные разругались уже давно, и решить конфликт просто с помощью подаренных роз молодому человеку не удалось.

Мондезир Свет-Амур вручил Ефременковой кольцо с бриллиантами


Мондезир Свет-Амур на днях удивил не только Юлию Ефременкову, но и зрителей телестройки «Дом-2», ведь вручил своей возлюбленной золотое кольцо с бриллиантами. Этим ведущая проекта похвасталась в своём микроблоге в Instagram, отметив, что молодой человек действительно не пожалел денег на такую красоту. Поклонники Ефременковой тут же поняли, что она простила мужчину за случившийся конфликт, так как в описании поста всё же назвала его «любимый».

Мондезир Свет-Амур вручил Ефременковой кольцо с бриллиантами


Подписчики ведущей «Дома-2» искренне обрадовались, ведь вместе с ней переживали по поводу происходящих в паре разногласий. После такого дорого подарка, считают фанаты, пара ещё долго не будет ругаться по пустякам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:03

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