Мондезир Свет-Амур вручил Ефременковой кольцо с бриллиантами





Мондезир Свет-Амур на днях удивил не только Юлию Ефременкову, но и зрителей телестройки «Дом-2», ведь вручил своей возлюбленной золотое кольцо с бриллиантами. Этим ведущая проекта похвасталась в своём микроблоге в Instagram, отметив, что молодой человек действительно не пожалел денег на такую красоту. Поклонники Ефременковой тут же поняли, что она простила мужчину за случившийся конфликт, так как в описании поста всё же назвала его «любимый».Подписчики ведущей «Дома-2» искренне обрадовались, ведь вместе с ней переживали по поводу происходящих в паре разногласий. После такого дорого подарка, считают фанаты, пара ещё долго не будет ругаться по пустякам.