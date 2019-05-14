Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу Микеллу Абрамову после скандала с шоу «Голос. Дети»





После того, как дочь Алсу стала победительницей детского шоу «Голос», в Сети не утихают споры и критика в адрес родителей маленькой девочки. Пользователи считают, что победа досталась ей не очень честным путём, ведь именно влиятельные родители могли воспользоваться наличием широкого круга друзей и знакомых и попросить тех отдать свой голос за юную певицу. Поддержать Микеллу Абрамову решила и Алёна Водонаева, которая призналась, что тоже просила бы об этом всех, кого только можно, если бы там участвовал её ребёнок.Со слов экс-звезды «Дома-2», девочка, несмотря на критику и агрессию со стороны недовольных зрителей, действительно талантлива и выступила замечательно, поэтому претензий к ней лично быть не должно.