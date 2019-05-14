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Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу Микеллу Абрамову после скандала с шоу «Голос. Дети»

Бывшая звезда скандального реалити «Дом-2» Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу Микеллу Абрамову после скандала с детским шоу «Голос». По мнению модели, девочка не виновата в том, что у её знаменитых родителей много друзей и связей.

Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу Микеллу Абрамову после скандала с шоу «Голос. Дети»


После того, как дочь Алсу стала победительницей детского шоу «Голос», в Сети не утихают споры и критика в адрес родителей маленькой девочки. Пользователи считают, что победа досталась ей не очень честным путём, ведь именно влиятельные родители могли воспользоваться наличием широкого круга друзей и знакомых и попросить тех отдать свой голос за юную певицу. Поддержать Микеллу Абрамову решила и Алёна Водонаева, которая призналась, что тоже просила бы об этом всех, кого только можно, если бы там участвовал её ребёнок.

Алёна Водонаева поддержала дочь Алсу Микеллу Абрамову после скандала с шоу «Голос. Дети»


Со слов экс-звезды «Дома-2», девочка, несмотря на критику и агрессию со стороны недовольных зрителей, действительно талантлива и выступила замечательно, поэтому претензий к ней лично быть не должно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:54

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