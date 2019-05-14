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Специалисты опубликовали рейтинг худших автомобилей в России

Специалисты провели исследование надежности автомобилей, на основании которого составили рейтинг худших транспортных средств в России. В список вошли не только отечественные производители, но и иностранные.
Специалисты опубликовали рейтинг худших автомобилей в России

Первенство досталось все же отечественному автомобилю УАЗ «Патриот», поскольку из-за некачественных материалов, которые используются в производстве кузова, последний через несколько лет эксплуатации начинает «цвести». Вторую строчку занял автомобиль японского автопрома Datsun mi-Do. По факту это немного измененная версия российской «Калины», которая не отличается особой надежностью и имеет схожие проблемы в эксплуатации.

Третье место досталось Nissan Almera. Этот автомобиль создан на базе всем известного автомобиля Logan, но позиционируется на класс выше. На практике это не соответствует истине, поскольку транспортное средство имеет те же недостатки. Четвертое место занял кроссовер Ssang Yong Actyon, у которого специалистами были обнаружены значительные проблемы с электроникой, что может привести к нежелательным последствиям для любого автовладельца.

Замыкает топ Ford Focus третьей модели, поскольку, несмотря на относительно высокую стоимость, у автомобиля не очень удачный силовой агрегат, что негативно сказывается на эксплуатации транспортного средства. Специалисты не ставили цель намеренно занизить популярность той или иной марки. Это объективное мнение, созданное на основании имеющихся данных, которые были получены в ходе исследования. Для составления рейтинга использовалось несколько критериев, и именно по их совокупности были присвоены места.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:27

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