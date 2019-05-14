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Евгений Плющенко отдыхает в постели с "харизматичной" собакой

Евгений Плющенко показал на видео, с кем он предпочитает отдыхать в одной постели. Речь идет о его любимой и "самой харизматичной" собаке по кличке Фифа, которая очень необычно спит рядом со звездой фигурного катания.
Евгений Плющенко отдыхает в постели с "харизматичной" собакой

В Instagram двукратного олимпийского чемпиона появился новый интересный ролик, снятый Яной Рудковской. Супруга фигуриста не могла пройти мимо спящей в кровати Плющенко маленькой Фифы. Положение питомца очень удивило продюсера, и она призналась, что впервые видит, чтобы собака спала на спине возле хозяина. Рудковская пыталась разбудить четвероного друга, однако все методы оказались безрезультатными - Фифа продолжала беззаботно наслаждаться отдыхом, не реагируя на посторонние звуки.

За несколько часов пост со "спящей красавицей" получил более ста тысяч отметок "Нравится". Подписчики спортсмена отреагировали на ролик, отметив, что, если собака спит на спине - это означает полное доверие хозяину. Некоторые комментаторы написали: их питомцы часто предпочитают отдыхать в такой же позе. "Она спит, как человек", "Так вот, кто у вас в семье главный!", "Еще одна детка", - восхищались публикацией фолловеры артиста.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:24

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