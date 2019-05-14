Ксения Собчак прогулялась по улице в футболке с матерной руганью





Ксения Собчак не так давно отправилась в Италию, чтобы насладиться небольшим отпуском вместе с Константином Богомоловым. Журналистка регулярно делится с фанатами в Instagram красочными снимками и небольшими роликами, но на этот раз подписчики аккаунта звезды пришли в шок. Оказалось, что ведущая прогулялась по улице в футболке с матерной руганью на русском языке. На опубликованном ею снимке видно, что позировать в провокационном наряде Собчак не стесняется.Поклонники бывшей ведущей «Дома-2» разделились на тех, кто сразу же осудил такую прямолинейность, но были и те, кто посчитал Ксению Собчак смелой женщиной, не желающей прогибаться под стереотипы общества.