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Ксения Собчак прогулялась по улице в футболке с матерной руганью

Известная ведущая и скандальная журналистка Ксения Собчак прогулялась по улице в футболке с матерной руганью. Наряд с провокационной надписью на русском языке экс-звезда «Дома-2» смело носит в Италии, где сейчас и отдыхает.

Ксения Собчак прогулялась по улице в футболке с матерной руганью


Ксения Собчак не так давно отправилась в Италию, чтобы насладиться небольшим отпуском вместе с Константином Богомоловым. Журналистка регулярно делится с фанатами в Instagram красочными снимками и небольшими роликами, но на этот раз подписчики аккаунта звезды пришли в шок. Оказалось, что ведущая прогулялась по улице в футболке с матерной руганью на русском языке. На опубликованном ею снимке видно, что позировать в провокационном наряде Собчак не стесняется.

Ксения Собчак прогулялась по улице в футболке с матерной руганью


Поклонники бывшей ведущей «Дома-2» разделились на тех, кто сразу же осудил такую прямолинейность, но были и те, кто посчитал Ксению Собчак смелой женщиной, не желающей прогибаться под стереотипы общества.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:38

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