Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что предложения подстричь волосы мотивируют ее отрастить их

«Девочки, ваши предложения мотивируют еще длиннее их отрастить!» - подчеркнула Боня.

Ни для кого не является секретом, что Боня всегда любила экспериментировать со своей внешностью. Зачастую изменения в имидже у Виктории происходят весной, что не удивительно, ведь каждой девушке с наступлением тепла хочется что-то поменять в себе.Недавно звезда «Дома-2» нарастила себе длинные волосы, которые, как оказалось, не всем нравятся. Выяснилось, что многочисленные подписчики Бони буквально под каждой ее новой публикацией, на которой она демонстрирует свои длиннющие локоны, просят свою любимицу подстричь их.По мнению фолловеров, Виктории очень идет модное каре, с которым до недавнего времени она ходила. Также пользователи Сети указывают на то, что такие длинные волосы прибавляют Боне возраста и делают из нее «дешевую русалку».Как бы то ни было, но экс-участница «Дома-2» по-прежнему считает, что такая длина ее делает идеальной, поэтому указывает на то, что не планирует прислушиваться к критике недоброжелателей.На днях Виктория и вовсе заявила, что предложения подписчиков обрезать локоны на самом деле мотивируют ее совершенно в другое русло.К слову, звезда убеждена, что всему виной ее сложный и упертый характер, ведь она родилась под знаком Стрелец.