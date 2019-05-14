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Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что предложения подстричь волосы мотивируют ее отрастить их

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня заявила, что предложения поклонников подстричь свои длинные локоны мотивируют ее отрастить их еще длиннее. По словам телезнаменитости, люди, рожденные под знаком Стрельцы, очень упертые.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что предложения подстричь волосы мотивируют ее отрастить их

Ни для кого не является секретом, что Боня всегда любила экспериментировать со своей внешностью. Зачастую изменения в имидже у Виктории происходят весной, что не удивительно, ведь каждой девушке с наступлением тепла хочется что-то поменять в себе.

Недавно звезда «Дома-2» нарастила себе длинные волосы, которые, как оказалось, не всем нравятся. Выяснилось, что многочисленные подписчики Бони буквально под каждой ее новой публикацией, на которой она демонстрирует свои длиннющие локоны, просят свою любимицу подстричь их.

По мнению фолловеров, Виктории очень идет модное каре, с которым до недавнего времени она ходила. Также пользователи Сети указывают на то, что такие длинные волосы прибавляют Боне возраста и делают из нее «дешевую русалку».

Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что предложения подстричь волосы мотивируют ее отрастить их

Как бы то ни было, но экс-участница «Дома-2» по-прежнему считает, что такая длина ее делает идеальной, поэтому указывает на то, что не планирует прислушиваться к критике недоброжелателей.

На днях Виктория и вовсе заявила, что предложения подписчиков обрезать локоны на самом деле мотивируют ее совершенно в другое русло.

«Девочки, ваши предложения мотивируют еще длиннее их отрастить!» - подчеркнула Боня.

К слову, звезда убеждена, что всему виной ее сложный и упертый характер, ведь она родилась под знаком Стрелец.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36

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