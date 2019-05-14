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В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ после долгого отсутствия

Отечественная артистка Татьяна Доронина обещает вернуться во МХАТ в мае. После назначения на пост президента театра и председателя художественного совета артистка не появлялась на рабочем месте.
В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ после долгого отсутствия

По состоянию здоровья Татьяна Доронина не могла присутствовать ни на одном представлении МХАТа, срежиссированном Эдуардом Бояковым. Недоброжелатели удивляются, как работает труппа театра, президент которой не выходит на работу, но накануне состоялся разговор между Бояковым и Дорониной. Коллеги обсуждали новые постановки, перезапуск существующих спектаклей и прочие нюансы, на что ушло больше часа телефонного разговора. Режиссер надеется, что в мае президент коллегии сможет увидеть новый спектакль, а в июне состоится еще одна премьера.
В мае Татьяна Доронина вернется во МХАТ после долгого отсутствия

Как отметил Эдуард Бояков в интервью “КП”, Татьяна Доронина великолепно читает стихи, и сейчас в репетиционном статусе находится спектакль “Старая актриса на роль жены Достоевского”. Именно в данной работе публика может увидеть Татьяну Доронину на сцене.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:17

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