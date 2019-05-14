Ученые рассказали о положительных и негативных сторонах уборки в доме





Согласно проведенному исследованию, в котором приняло участие 1,5 тысячи домов, было установлено, что после проведения влажной уборки в жилье значительно уменьшается количество микрочастиц. Однако в течение трех дней их баланс восстанавливается, поэтому проводить влажную уборку чаще не имеет никакого смысла. Не стоит забывать о том, что не рекомендуется стремиться к стерильности, поскольку благодаря микроорганизмам в доме формируется некий иммунитет, который необходим для нормального функционирования организма.Кроме этого во время весенней уборки многие перебирают свои теплые вещи и вытряхивают их от пыли. Это желательно делать в маске, поскольку пыль является сильным аллергеном и может вызвать кашель и приступы астмы. Также лучше смачивать тряпки и веники при уборке, чтобы уменьшить количество пыли в воздухе. Также можно применять и специальные средства такие, как антистатики и полироль.Благодаря проведенному исследованию было установлено, что в течение года в доме может собраться до трёх килограммов пыли. Именно поэтому минимум один раз в год необходимо проводить генеральную уборку во всех частях жилища. Однако если в доме есть питомец, тем более собака, тогда необходимо наводить чистоту минимум четыре раза в год.Отдельно следует уделить внимание коврам, поскольку они являются рассадником клещей и других микроорганизмов, которые могут вызвать аллергию не только у людей, но и у домашних питомцев. Для чистки этих изделий лучше всего нанять специалистов, поскольку ликвидировать всех вредителей самостоятельно очень трудно.Также аллергологи рекомендуют не злоупотреблять бытовой химией, поскольку она может также вызвать негативные последствия при попадании на кожу, глаза или вдыхании её частиц. Небольшие загрязнения лучше всего удалять при помощи обычной воды и тряпки. Это поможет не только сохранить здоровье, но и сэкономит деньги. При работе с моющими средствами нужно надевать маску и проветривать помещение после проведения уборки. Такие действия не только избавят помещение от химикатов, но и освежат дом. Соблюдение элементарных правил позволит увеличить эффективность уборки и уменьшить их количество, необходимое для поддержания порядка в доме.