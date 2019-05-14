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В голосовых звонках WhatsApp нашли серьезную уязвимость

Недавно стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp является крайне опасным приложением. В его голосовых звонках нашли серьезную уязвимость, позволяющую злоумышленникам устанавливать на устройства пользователей вредоносные ПО.
В голосовых звонках WhatsApp нашли серьезную уязвимость

Эту информацию подтвердили даже официальные представители WhatsApp и заявили о том, что занимаются установлением общего числа постаревших от действий хакеров. Уязвимость позволяет злоумышленникам посредством звонка пользователю передать на его устройство вредоносное ПО. При этом человеку не обязательно отвечать на вызов, а сама запись о нем будет удалена из чата, поэтому узнать о том, что пользователь стал жертвой хакеров – крайне сложно.

Представителям WhatsApp удалось установить, что разработкой данного вредоносного ПО занималась израильская компания NSO Group. В Сети существует информация, что данная организация сотрудничает с рядом спецслужб и создает для них разные программы. Опасность касается всех пользователей смартфонов, так как вирус приспособлен и для iOS, и для Android. После установки он берет на себя часть функций операционной системы.

Сотрудники WhatsApp уже связались с рядом международных и американских правозащитных организаций с целью противодействия данной угрозе. Кроме того, компания обратилась за помощью в Министерство юстиций США. Представители мессенджера пообещали постоянно информировать пользователей о развитии этой ситуации.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:52

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