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Отказ от соли и гастроли с весами: Названы полезные привычки российских знаменитостей

Многие знаменитости пытаются отказаться от вредных привычек, приобретая полезные. Чаще всего артисты борются с курением и гаджетами, а о других пагубных пристрастиях они рассказывают на своих страницах в сети Instagram.
Отказ от соли и гастроли с весами: Названы полезные привычки российских знаменитостей

Анита Цой ведет борьбу с лишним весом, поэтому готовит себе еду только на пару, а также отказывается от употребления соли. При этом артистка берет с собой на гастроли пароварку, чтобы уберечь желудок во время ненормированного графика работы. Певица Валерия предпочитает возить с собой еду, расфасованную по коробкам. Каждый такой бокс рассчитан на один прием пищи, а перевозить их удобно в сумке-холодильнике. Также артистка предпочитает следить за собственным весом, перевозя с собой на гастроли и на отдых весы. Актриса Ирина Розанова поборола интернет-зависимость, отказавшись от мессенджеров в пользу звонков. Шоумен Александр Ревва практикует отказ от гаджетов во время отпуска.

Телеведущая Екатерина Андреева придерживается многих полезных привычек, в частности, старается правильно пробуждаться. Артистка потряхивает всем телом, постукивает и похлопывает по рукам и голове, а также применяет растирания ушей и дыхательную гимнастику. Натощак она выпивает большой стакан воды, а в день тренировки завтракает после занятия или за час до него.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:13

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