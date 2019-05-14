Максим Виторган вернул Ксении Собчак сына Платона

Не секрет, что пока Ксения улетела на отдых в Италию, Платона забрал с собой в Испанию его отец. Известно, что в европейскую страну, расположенную на Пиренейском полуострове, Максим отправился в компании всех своих наследников.В свою очередь Собчак, хоть и не признается фанатам, что улетела в Италию с Константином Богомоловым, однако от совместных фотографий с ним не отказывается. К примеру, на днях по социальным сетям разлетелись снимки, на которых Ксения запечатлена в компании режиссера и близких подруг в Венеции.В это самое время Виторган со своими детьми наслаждались Испанией. Нужно сказать, что Максим впервые опубликовал у себя на страничке несколько свежих снимков с Платоном, ведь, как известно, актер всегда был против того, чтобы Ксения публиковала в Сети фото мальчика.Как бы то ни было, но каждый отдых рано или поздно подходит к своему логическому завершению. Вчера Виторган вернулся из Испании и тут же решил вернуть сына Собчак. Этим радостным событием Ксения тут же поделилась у себя на страничке в Instagram.Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала новую фотографию маленького Платона, под которой заявила, что для нее неделя в разлуке с сыном была как год. К слову, многие российские звезды отреагировали на свежий снимок Собчак.