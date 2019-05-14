Татьяну Григорьевскую подозревают в скрытой симпатии к Иосифу Оганесяну





Вокруг телестройки «Дом-2» постоянно крутятся скандалы и провокации, а на этот раз появились слухи о том, что Татьяна Григорьевская испытывает скрытую симпатию к молодому участнику проекта Иосифу Оганесяну. Спровоцировал такие домыслы хейтеров снимок, на котором мать сестёр Рапунцель с довольным лицом позирует на коленях супруга Саши Черно, одетого в полицейскую форму. Кроме того, зрители давно подозревают, что Татьяна Владимировна мечтает о мужском внимании, ведь в последнее время всю себя посвящает детям и внукам.Несмотря на слухи, пользователи Сети отмечают, что Григорьевская годится Оганесяну в матери, а общая фотография не обязательно должна указывать на скрытую симпатию женщины к молодому участнику.