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Алексей Купин устал от грязи вокруг Александры Черно

Участник нового шоу «Спаси свою любовь» Алексей Купин устал от грязи, которую разводит вокруг себя Александра Черно. Проектант утверждает, что девушка никогда не убирает за собой на кухне, оставляя там грязную посуду и остатки еды на столе.

Алексей Купин устал от грязи вокруг Александры Черно


Алексей Купин устал терпеть неопрятного соседа на шоу «Спаси свою любовь», которым стала для него Александра Черно. Участник утверждает, что уже устал от грязи, которую разводит вокруг себя супруга Иосифа Оганесяна. Кроме того, ему надоело несколько раз в день бегать в комнату к паре, чтобы попросить тех вымыть за собой посуду.

Алексей Купин устал от грязи вокруг Александры Черно


Отвечая на замечания коллеги по общему дому, Александра Черно говорит, что никогда не оставляет после себя грязь и мусор, и даже попыталась обвинить в этом самого Алексея Купина и Майю Донцову. С её слов, Иосиф Оганесян пару раз убирал и мыл за ними грязные чашки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:04

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