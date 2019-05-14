Алексей Купин устал от грязи вокруг Александры Черно





Алексей Купин устал терпеть неопрятного соседа на шоу «Спаси свою любовь», которым стала для него Александра Черно. Участник утверждает, что уже устал от грязи, которую разводит вокруг себя супруга Иосифа Оганесяна. Кроме того, ему надоело несколько раз в день бегать в комнату к паре, чтобы попросить тех вымыть за собой посуду.Отвечая на замечания коллеги по общему дому, Александра Черно говорит, что никогда не оставляет после себя грязь и мусор, и даже попыталась обвинить в этом самого Алексея Купина и Майю Донцову. С её слов, Иосиф Оганесян пару раз убирал и мыл за ними грязные чашки.