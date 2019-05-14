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Kia создаст ранее опубликованный концепткар Imagine by Kia Concept

Компания Kia запланировала поставить на серийное производство недавно опубликованный концепткар Imagine by Kia Concept. Презентация этого прототипа уже произошла в Женеве.
Kia создаст ранее опубликованный концепткар Imagine by Kia Concept

Автопроизводитель пообещал создать очень необычный автомобиль с особенной харизмой. Транспортное средство будет неким гибридом фастбека и внедорожника. При этом создатели уверяют, что используют совершенно новую платформу для этого автомобиля. По предварительной информации, для создания транспортного средства будет взята база электромобиля, что позволяет сделать вывод о такой же силовой установке и у Imagine by Kia Concept.

Информации о дате релиза модели на рынке пока нет. Также отсутствует информация о технических характеристиках и возможной стоимости новинки.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:55

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