АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

«У нас на доме все так непредсказуемо»: Саша Черно удивлена, что Леру Фрост назначили новой ведущей

Одна из самых эпатажных участниц телешоу «Дом-2» Александра Черно призналась поклонникам, что тоже удивилась, когда узнала о том, что экс-звезду реалити-шоу Леру Фрост планируют назначить на должность новой ведущей. По словам телезнаменитости, на телестройке «все так непредсказуемо».

«У нас на доме все так непредсказуемо»: Саша Черно удивлена, что Леру Фрост назначили новой ведущей

Ни для кого не является секретом, что Черно довольно часто общается со своими подписчиками, которым предлагает задавать ей любые вопросы. Нужно сказать, что практически на все темы Александра с удовольствием говорит с фанатами. Этот раз не стал исключением.

Считанные часы назад избранница Иосифа Оганесяна опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых подтвердила телезрителям «Дома-2», что новой ведущей проекта станет Лера Фрост.

По словам Саши, ее очень удивило решение продюсеров реалити-шоу, ведь бывшая участница телешоу не единожды нелицеприятно высказывалась в адрес телестройки, а также «проходилась» по его ведущим и героям.

«У нас на доме все так непредсказуемо»: Саша Черно удивлена, что Леру Фрост назначили новой ведущей

К примеру, не так давно Лера распространила по социальным сетям обнаженные фотографии Юлии Ефременковой, а также то и дело заявляла, что никогда больше не переступит порог проекта.

Впрочем, решение организаторов «Дома-2» Черно объяснила довольно просто. Оказывается, что Саша уже давно поняла, что на реалити-шоу все очень непредсказуемо. Как бы то ни было, но Фрост в роли ведущей телестройки Черно не нравится.

«Ее поведение оставляет желать лучшего», - подметила Александра.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолита Милявская осталась довольна
Максим Виторган вернул Ксении Собчак
Ученые: У мужчин тоже «тикают часики»
Певец Шура показал на архивном фото,
Татьяну Григорьевскую подозревают в
Lenovo представила прототип ноутбука
Алексей Купин устал от грязи вокруг
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк
Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко за
Шоу Сергея Доренко на радиостанции
Врачи: Избыточное употребление кофе в
«У нас на доме все так непредсказуемо»:
Анастасия Балинская не стесняется
Xiaomi представила 6-дюймовую
Юлия Ефременкова намекнула на эскортное
Анна Хилькевич призналась, что она не
FAW рассекретила новый кроссовер
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь начала
Ученые: Грудное вскармливание защищает
Анастасия Волочкова организовала себе
Обновленное приложение Apple TV
Анна Седокова получила роскошный букет
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых
"Хочет остаться русской": Максим
В небе над Аляской погибли пять человек
Ученые установили, что на Луне
Александр и Эмма Малинины рассказали,
Ученые: Расстройства питания связаны с
Путин призвал ускорить процесс создания
Из-за хейтеров Ольга Серябкина не
Просмотреть все новости