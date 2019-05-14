«У нас на доме все так непредсказуемо»: Саша Черно удивлена, что Леру Фрост назначили новой ведущей
Одна из самых эпатажных участниц телешоу «Дом-2» Александра Черно призналась поклонникам, что тоже удивилась, когда узнала о том, что экс-звезду реалити-шоу Леру Фрост планируют назначить на должность новой ведущей. По словам телезнаменитости, на телестройке «все так непредсказуемо».
Ни для кого не является секретом, что Черно довольно часто общается со своими подписчиками, которым предлагает задавать ей любые вопросы. Нужно сказать, что практически на все темы Александра с удовольствием говорит с фанатами. Этот раз не стал исключением.
Считанные часы назад избранница Иосифа Оганесяна опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых подтвердила телезрителям «Дома-2», что новой ведущей проекта станет Лера Фрост.
По словам Саши, ее очень удивило решение продюсеров реалити-шоу, ведь бывшая участница телешоу не единожды нелицеприятно высказывалась в адрес телестройки, а также «проходилась» по его ведущим и героям.
К примеру, не так давно Лера распространила по социальным сетям обнаженные фотографии Юлии Ефременковой, а также то и дело заявляла, что никогда больше не переступит порог проекта.
Впрочем, решение организаторов «Дома-2» Черно объяснила довольно просто. Оказывается, что Саша уже давно поняла, что на реалити-шоу все очень непредсказуемо. Как бы то ни было, но Фрост в роли ведущей телестройки Черно не нравится.
Ни для кого не является секретом, что Черно довольно часто общается со своими подписчиками, которым предлагает задавать ей любые вопросы. Нужно сказать, что практически на все темы Александра с удовольствием говорит с фанатами. Этот раз не стал исключением.
Считанные часы назад избранница Иосифа Оганесяна опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых подтвердила телезрителям «Дома-2», что новой ведущей проекта станет Лера Фрост.
По словам Саши, ее очень удивило решение продюсеров реалити-шоу, ведь бывшая участница телешоу не единожды нелицеприятно высказывалась в адрес телестройки, а также «проходилась» по его ведущим и героям.
К примеру, не так давно Лера распространила по социальным сетям обнаженные фотографии Юлии Ефременковой, а также то и дело заявляла, что никогда больше не переступит порог проекта.
Впрочем, решение организаторов «Дома-2» Черно объяснила довольно просто. Оказывается, что Саша уже давно поняла, что на реалити-шоу все очень непредсказуемо. Как бы то ни было, но Фрост в роли ведущей телестройки Черно не нравится.
«Ее поведение оставляет желать лучшего», - подметила Александра.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49