«У нас на доме все так непредсказуемо»: Саша Черно удивлена, что Леру Фрост назначили новой ведущей

«Ее поведение оставляет желать лучшего», - подметила Александра.





Ни для кого не является секретом, что Черно довольно часто общается со своими подписчиками, которым предлагает задавать ей любые вопросы. Нужно сказать, что практически на все темы Александра с удовольствием говорит с фанатами. Этот раз не стал исключением.Считанные часы назад избранница Иосифа Оганесяна опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых подтвердила телезрителям «Дома-2», что новой ведущей проекта станет Лера Фрост.По словам Саши, ее очень удивило решение продюсеров реалити-шоу, ведь бывшая участница телешоу не единожды нелицеприятно высказывалась в адрес телестройки, а также «проходилась» по его ведущим и героям.К примеру, не так давно Лера распространила по социальным сетям обнаженные фотографии Юлии Ефременковой, а также то и дело заявляла, что никогда больше не переступит порог проекта.Впрочем, решение организаторов «Дома-2» Черно объяснила довольно просто. Оказывается, что Саша уже давно поняла, что на реалити-шоу все очень непредсказуемо. Как бы то ни было, но Фрост в роли ведущей телестройки Черно не нравится.