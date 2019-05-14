Юлия Ефременкова намекнула на эскортное прошлое Леры Фрост





Юлия Ефременкова после публичного унижения и позора в Сети намекнула поклонникам на эскортное прошлое Леры Фрост. Ведущая проекта «Дом-2» уверяет, что девушка занималась оказанием интимных услуг за деньги даже в то время, пока являлась участницей телестройки. Кроме того, со слов возлюбленной Мондезира Свет-Амура, неоднократно Фрост замечалась в подобных делах и после ухода за ворота.Несмотря на то, что конкретных фактов и доказательств эскортного прошлого Леры Фрост Юлия Ефременкова так и не предоставила, многие пользователи Сети встали на её сторону. Ведущую «Дома-2» зрители смогли понять и даже поддержали, ведь та призналась, что вынуждена была согласиться на оголённую фотосессию, так как собирала крупную сумму на лечение больной матери.