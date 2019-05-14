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Юлия Ефременкова намекнула на эскортное прошлое Леры Фрост

Ведущая нашумевшей телестройки «Дом-2» Юлия Ефременкова намекнула на эскортное прошлое бывшей участницы проекта Леры Фрост. Скандал между девушками произошёл на днях, когда экс-возлюбленная Захара Саленко выставила в Сеть обнажённые снимки ведущей.

Юлия Ефременкова намекнула на эскортное прошлое Леры Фрост


Юлия Ефременкова после публичного унижения и позора в Сети намекнула поклонникам на эскортное прошлое Леры Фрост. Ведущая проекта «Дом-2» уверяет, что девушка занималась оказанием интимных услуг за деньги даже в то время, пока являлась участницей телестройки. Кроме того, со слов возлюбленной Мондезира Свет-Амура, неоднократно Фрост замечалась в подобных делах и после ухода за ворота.

Юлия Ефременкова намекнула на эскортное прошлое Леры Фрост


Несмотря на то, что конкретных фактов и доказательств эскортного прошлого Леры Фрост Юлия Ефременкова так и не предоставила, многие пользователи Сети встали на её сторону. Ведущую «Дома-2» зрители смогли понять и даже поддержали, ведь та призналась, что вынуждена была согласиться на оголённую фотосессию, так как собирала крупную сумму на лечение больной матери.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 09:35

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