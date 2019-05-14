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Анна Хилькевич призналась, что она не идеальная мать

Анна Хилькевич в семейный отпуск с детьми взяла няню. Она призналась в своем Instagram, что не соответствует образу идеальной матери.
Анна Хилькевич призналась, что она не идеальная мать

Анна Хилькевич сейчас находится на отдыхе в ОАЭ вместе со своими детьми. Она с удовольствием делится кадрами с курорта со своими подписчиками в Instagram. Недавно звезда опубликовала фото, где видно работу няни, которая прибыла с ними. Знаменитость рассказала о том, что воспитательницу они пригласили с собой на отдых, чтобы переложить на нее заботу о детях и тем самым освободить больше времени для отдыха. Актриса считает, что этим небольшим признанием она разрушила свой образ идеальной матери.

Подписчики же поддержали звезду в комментариях: «Деткам теплее будет с ненапряженной мамой, так что няня - это не плохо! Плохо - это когда девушки хватаются и работой, и детьми одновременно, а потом и там, и там нервы», «Идеальная мама измеряется не тем, есть няня или нет. И уж точно не тем, с кем в комнате спят дети. Мама - тоже человек и имеет право на сон. Да и мужу тоже внимание нужно».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:32

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