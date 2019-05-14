Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь начала подумывать о третьем малыше

«В этом году очень много беременных девушек вокруг, и все они такие красивые, что волей-неволей начинаешь задумываться», - написала экс-участница «Дома-2».

«Только честно», - подметила Пынзарь.

«Даш, тебе никто не напишет здесь, как это на самом деле сложно! Но если тебе хорошо удается справляться с двумя мальчиками, то решайся на третьего ребенка!», «Даша, если у тебя есть в помощь няня, то можно и троих рожать, а так, это все очень сложно!» - продолжают писать в Сети.

На днях на страничке Пынзарь в Instagram появилась свежая публикация, которая тут же привлекла внимание фолловеров. А все потому, что в новом посте длинноволосая красавица подняла тему беременности.По словам Дарьи, она начала подумывать о еще одном малыше, однако ее останавливает тот факт, что у нее уже растет двое мальчиков. Также звезда телестройки решила поинтересоваться у девушек, которые, по ее мнению, являются «героинями», как оно, быть мамой троих детей.Нужно сказать, что многие пользователи Сети отреагировали на пост телезнаменитости. Впрочем, больше всего подписчиков Дарьи интересовали комментарии тех женщин, которые воспитывают двоих, а то и троих малышей.К слову, не секрет, что Дарья и Сергей Пынзарь, переезжая из России в Турцию, забрали с собой русскую няню.