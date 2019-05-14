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Врачи: Избыточное употребление кофе в жару может вызвать проблемы со здоровьем

Врачи предупреждают, что летом не следует злоупотреблять кофе, поскольку это может негативно сказаться на человеческом организме. Статья с соответствующим исследованием опубликована в издании «Вечерняя Москва».
Врачи: Избыточное употребление кофе в жару может вызвать проблемы со здоровьем

Диетологи утверждают, что в день можно употреблять не больше пяти чашек кофе. Из-за жары тело теряет много жидкости, а бодрящий напиток является сильным мочегонным. Злоупотребление этим напитком может привести к обезвоживанию и значительно увеличит риск образования тромбов. Кроме этого, кофе увеличивает нагрузку на сосуды, что, с учетом всех негативных качеств, может вызвать инфаркт или инсульт.

Специалисты-диетологи рекомендуют в жаркий день пить воду, напитки из сухофруктов и натуральные морсы. Поддержание водного баланса в организме позволит сохранить здоровье и обеспечит поддержание активности на протяжении всего дня.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:51

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