Врачи: Избыточное употребление кофе в жару может вызвать проблемы со здоровьем





Диетологи утверждают, что в день можно употреблять не больше пяти чашек кофе. Из-за жары тело теряет много жидкости, а бодрящий напиток является сильным мочегонным. Злоупотребление этим напитком может привести к обезвоживанию и значительно увеличит риск образования тромбов. Кроме этого, кофе увеличивает нагрузку на сосуды, что, с учетом всех негативных качеств, может вызвать инфаркт или инсульт.Специалисты-диетологи рекомендуют в жаркий день пить воду, напитки из сухофруктов и натуральные морсы. Поддержание водного баланса в организме позволит сохранить здоровье и обеспечит поддержание активности на протяжении всего дня.