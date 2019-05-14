Ученые: Грудное вскармливание защищает ребенка от ожирения





Проанализировав состояние здоровья детей в странах Европы, ученые определили главные причины распространения такой проблемы, как ожирение. Было исследовано состояние здоровья детей младшего школьного возраста, проживающих в 21 стране. Из 13,7 миллиона, попавших под наблюдение ученых, 400 тысяч детей уже имеют крайнюю степень заболевания, а проблемы с лишним весом наблюдаются у каждого пятого ребенка. Специалисты определили, что те, кто получал в основном искусственное вскармливание, подвержены большему риску набора лишних килограммов. Грудное вскармливание же снижает риск возникновения ожирения на 13 процентов.Также ученые отметили, что чем дольше ребенок получает грудное молоко, тем выше его защита от набора лишнего веса. Специалисты уверены, что необходимо всячески поддерживать естественное кормление во всем регионе, где проводился эксперимент. Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать грудное вскармливание до достижения ребенком двух лет.В России также существует проблема детского ожирения. По данным министерства здравоохранения насчитывается более 300 тысяч больных, не достигших совершеннолетнего возраста. В роддомах матерям объясняют важность грудного вскармливания и помогают его наладить.