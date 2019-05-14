Ученые: Расстройства питания связаны с долгосрочным риском депрессии у матерей





Ученые обнаружили, что женщины, у которых было расстройство пищевого поведения до родов, с большей вероятностью испытывали депрессивные симптомы во время беременности и в течение 18 лет после рождения ребенка. Это свидетельствует о том, что многие люди с расстройствами пищевого поведения не могут полностью выздороветь. Исследователи использовали данные когортного исследования «Дети 90-х» включающие анкеты 9 276 женщин. Предыдущие исследования предполагали, что депрессивные симптомы у матерей с расстройствами пищевого поведения могут улучшиться после перинатального периода, но у этих исследований не было достаточно длительного периода наблюдения. В новом исследовании ученые обнаружили, что женщины, у которых когда-либо была нервная анорексия или нервная булимия, испытывали депрессию в течение 18-летнего наблюдения. Депрессивные симптомы у матерей, как было показано, связаны с рядом негативных последствий для их детей, таких как эмоциональные и поведенческие проблемы.Исследователи предложили разработать специальную программу для обучения практикующих врачей и акушерок, чтобы они могли распознавать расстройства пищевого поведения во время беременности. Такие методы помогут побороть проблему на ранней стадии, что поможет жизни матери и ребенка.