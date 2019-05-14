Путин призвал ускорить процесс создания защиты от гиперзвукового оружия





Сейчас только одна страна мира имеет подобное вооружение, но так будет не всегда, отметил Владимир Путин. Именно поэтому к тому моменту, когда другие государства создадут гиперзвуковое оружие, Россия уже должна закончить разработку собственных систем защиты от него. Президент РФ уверен: это направление является передовым и на нем необходимо акцентировать внимание.Владимир Путин не раскрыл подробностей этой защиты от гиперзвукового оружия, но отметил, что специалисты понимают о каких системах идет речь, поэтому он уверен в эффективности и своевременности завершения разработок. Глава РФ считает ВКС одной из главных боевых составляющих современных вооруженных сил и сослался на анализ недавних конфликтов, например, в Сирии. Именно поэтому развитие систем ПВО дальнего и ближнего действия является приоритетом для армии России. Также президент попросил представить ему отчет об испытаниях нового комплекса С-350 «Витязь», завершенных в марте 2019 года.Напомним, США уже заявила о начале разработки гиперзвукового оружия. На подобные программы Пентагон запросил дополнительное финансирование, а Дональд Трамп предложил увеличить военные расходы до 750 млрд долларов.