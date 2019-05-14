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Путин призвал ускорить процесс создания защиты от гиперзвукового оружия

Владимир Путин выступил на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК. Президент РФ призвал ускорить процесс создания защиты от гиперзвукового оружия и назвал это приоритетным направлением развития ВКС.
Путин призвал ускорить процесс создания защиты от гиперзвукового оружия

Сейчас только одна страна мира имеет подобное вооружение, но так будет не всегда, отметил Владимир Путин. Именно поэтому к тому моменту, когда другие государства создадут гиперзвуковое оружие, Россия уже должна закончить разработку собственных систем защиты от него. Президент РФ уверен: это направление является передовым и на нем необходимо акцентировать внимание.

Владимир Путин не раскрыл подробностей этой защиты от гиперзвукового оружия, но отметил, что специалисты понимают о каких системах идет речь, поэтому он уверен в эффективности и своевременности завершения разработок. Глава РФ считает ВКС одной из главных боевых составляющих современных вооруженных сил и сослался на анализ недавних конфликтов, например, в Сирии. Именно поэтому развитие систем ПВО дальнего и ближнего действия является приоритетом для армии России. Также президент попросил представить ему отчет об испытаниях нового комплекса С-350 «Витязь», завершенных в марте 2019 года.

Напомним, США уже заявила о начале разработки гиперзвукового оружия. На подобные программы Пентагон запросил дополнительное финансирование, а Дональд Трамп предложил увеличить военные расходы до 750 млрд долларов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:27

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