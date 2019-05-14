Александр и Эмма Малинины рассказали, почему жили без детей в течение 12 лет

Александр Малинин ведет активную жизнь в социальных сетях, и накануне артист опубликовал нежное поздравление с днем рождения, адресованное своей супруге Эмме Малининой. Согласно информации в публикациях артиста его дочь пошла по стопам отца, выбрав вокал, а сын решил увлечься рисованием. При этом Малинин выступает для своей дочери и отцом, и педагогом, отмечая, что ему сложно совмещать.Возлюбленная артиста призналась, что редко уходит на вечеринки, поскольку предпочитает оставаться дома с близкими людьми. По словам супругов, они обзавелись детьми только спустя 12 лет отношений по обоюдному решению. Александр Малинин не хотел детей из-за популярности, но на тот момент у него уже подрастал сын Никита от бывшей возлюбленной. Спустя годы он стал задумываться о детях снова и мечтал о дочери, но не ожидал, что у семьи появятся двойняшки.