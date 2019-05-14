АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Александр и Эмма Малинины рассказали, почему жили без детей в течение 12 лет

В новом интервью Максиму Галкину и Юлии Меньшовой певец Александр Малинин рассказал, почему они с супругой 12 лет жили без детей. Также стало известно, как проводит дни дома Эмма Малинина.
Александр и Эмма Малинины рассказали, почему жили без детей в течение 12 лет

Александр Малинин ведет активную жизнь в социальных сетях, и накануне артист опубликовал нежное поздравление с днем рождения, адресованное своей супруге Эмме Малининой. Согласно информации в публикациях артиста его дочь пошла по стопам отца, выбрав вокал, а сын решил увлечься рисованием. При этом Малинин выступает для своей дочери и отцом, и педагогом, отмечая, что ему сложно совмещать.

Возлюбленная артиста призналась, что редко уходит на вечеринки, поскольку предпочитает оставаться дома с близкими людьми. По словам супругов, они обзавелись детьми только спустя 12 лет отношений по обоюдному решению. Александр Малинин не хотел детей из-за популярности, но на тот момент у него уже подрастал сын Никита от бывшей возлюбленной. Спустя годы он стал задумываться о детях снова и мечтал о дочери, но не ожидал, что у семьи появятся двойняшки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых
"Хочет остаться русской": Максим
В небе над Аляской погибли пять человек
Ученые установили, что на Луне
Александр и Эмма Малинины рассказали,
Ученые: Расстройства питания связаны с
Путин призвал ускорить процесс создания
Из-за хейтеров Ольга Серябкина не
Citroen представит юбилейный
На сцене «Евровидения-2019» выступят
Ученые рассказали о риске смерти от
Ксения Бородина возмутила поклонников
Анфиса Чехова раскрыла причины развода
Поклонники раскритиковали тизер нового
Официант пиццерии в Нью-Йорке возвратил
Поклонники Ольги Бузовой на концерте в
Компания Bandai выпустит новую версию
После ухода с проекта "Дом-2" Илья
Специалисты представили список
Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует
Эксперт рассказала о способах отличить
Тина Канделаки «привлекла внимание» к
Ученые из Австралии назвали новые нормы
Максим Галкин рассказал о знакомстве с
Android 10 получит функцию
Секреты загадочной цивилизации майя до
Виталина Цымбалюк-Романовская
Специалисты MIT разработали концепцию
Участница "Евровидения-2018" Юлия
Специалисты представили удивительные
Просмотреть все новости