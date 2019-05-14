АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых психических заболеваний в мозге
EUR 73.52 USD 65.47
Курс валют на 14.05.2019

Анфиса Чехова раскрыла причины развода с Гурамом Баблишвили

Анфиса Чехова решила раскрыть фанатам причины разрыва с актером Гурамом Баблишвили на своей странице в сети Instagram. Артистка предложила игру “Вопрос-ответ”, где развенчала все мифы о собственной персоне.
Анфиса Чехова раскрыла причины развода с Гурамом Баблишвили

Фанаты Анфисы Чеховой были заинтересованы ее браком с Гурамом Баблишвили, подозревая, что отношения распались из-за страсти теледивы к различным чисткам организма и всевозможными диетам. Знаменитость решила ответить с юмором, признавшись, что все дни ее проходили на унитазе, а ночи она просиживала у холодильника, поэтому ее избранник сбежал. В итоге фанаты предположили, что причиной развода послужили отношения актера на стороне, а именно, что Баблишвили якобы обзавелся в Грузии второй семьей. Впрочем, знаменитость опровергла все домыслы публики. Артистка отметила, что это она сжалилась и решила отпустить его ко второй жене.

Чехова призналась, что отсутствие у нее желания переехать в Грузию выступало одной из причин для разрыва, а также подтвердилась информация о неверности экс-избранника. При этом артистка отметила, что у нее не имелось романтических отношений с ресторатором Николаем Тищенко, с которым ее связывала работа над проектом “Мастер Шеф”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые ищут "отпечатки" тяжелых
"Хочет остаться русской": Максим
В небе над Аляской погибли пять человек
Ученые установили, что на Луне
Александр и Эмма Малинины рассказали,
Ученые: Расстройства питания связаны с
Путин призвал ускорить процесс создания
Из-за хейтеров Ольга Серябкина не
Citroen представит юбилейный
На сцене «Евровидения-2019» выступят
Ученые рассказали о риске смерти от
Ксения Бородина возмутила поклонников
Анфиса Чехова раскрыла причины развода
Поклонники раскритиковали тизер нового
Официант пиццерии в Нью-Йорке возвратил
Поклонники Ольги Бузовой на концерте в
Компания Bandai выпустит новую версию
После ухода с проекта "Дом-2" Илья
Специалисты представили список
Ольга Кабо в 51 год смело демонстрирует
Эксперт рассказала о способах отличить
Тина Канделаки «привлекла внимание» к
Ученые из Австралии назвали новые нормы
Максим Галкин рассказал о знакомстве с
Android 10 получит функцию
Секреты загадочной цивилизации майя до
Виталина Цымбалюк-Романовская
Специалисты MIT разработали концепцию
Участница "Евровидения-2018" Юлия
Специалисты представили удивительные
Просмотреть все новости