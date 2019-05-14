Анфиса Чехова раскрыла причины развода с Гурамом Баблишвили

Фанаты Анфисы Чеховой были заинтересованы ее браком с Гурамом Баблишвили, подозревая, что отношения распались из-за страсти теледивы к различным чисткам организма и всевозможными диетам. Знаменитость решила ответить с юмором, признавшись, что все дни ее проходили на унитазе, а ночи она просиживала у холодильника, поэтому ее избранник сбежал. В итоге фанаты предположили, что причиной развода послужили отношения актера на стороне, а именно, что Баблишвили якобы обзавелся в Грузии второй семьей. Впрочем, знаменитость опровергла все домыслы публики. Артистка отметила, что это она сжалилась и решила отпустить его ко второй жене.Чехова призналась, что отсутствие у нее желания переехать в Грузию выступало одной из причин для разрыва, а также подтвердилась информация о неверности экс-избранника. При этом артистка отметила, что у нее не имелось романтических отношений с ресторатором Николаем Тищенко, с которым ее связывала работа над проектом “Мастер Шеф”.