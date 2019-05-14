Ученые рассказали о риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при малоподвижности





Ученые из Сиднейского университета отмечают: множество современных людей работают в офисах, из-за чего они малоподвижны. Это приводит не только к большим нагрузкам на спину, но и повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, что впоследствии повышает риск преждевременной смерти. Для того, чтобы изучить подобное влияние, специалисты провели изучение образа жизни 19 тысяч людей на протяжении 10 лет и на основании этих данных составили статистическую модель.Оказалось, что люди, проводящие в течение дня более 8 часов в сидячем положении, имеют на 107% больше риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ведут здоровый образ жизни и прибегают к активностям не менее 1 часа в день. Ученые рекомендуют заниматься спортом 20-40 минут ежедневно. Для полного устранения всех негативных последствий малоподвижности организму необходимо 150 минут занятий средней интенсивности и 75 – высокой. При этом совершенно неважно, что конкретно это будет – гимнастические упражнения, подъем по лестнице, прогулка, плаванье или занятия в спортзале.