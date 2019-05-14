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Ученые рассказали о риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при малоподвижности

Австралийские ученые провели исследование и рассказали о влиянии малоподвижности на риск преждевременной смерти и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты также смогли установить оптимальное время физической активности, способной компенсировать недостатки сидячего образа жизни.
Ученые рассказали о риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при малоподвижности

Ученые из Сиднейского университета отмечают: множество современных людей работают в офисах, из-за чего они малоподвижны. Это приводит не только к большим нагрузкам на спину, но и повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, что впоследствии повышает риск преждевременной смерти. Для того, чтобы изучить подобное влияние, специалисты провели изучение образа жизни 19 тысяч людей на протяжении 10 лет и на основании этих данных составили статистическую модель.

Оказалось, что люди, проводящие в течение дня более 8 часов в сидячем положении, имеют на 107% больше риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ведут здоровый образ жизни и прибегают к активностям не менее 1 часа в день. Ученые рекомендуют заниматься спортом 20-40 минут ежедневно. Для полного устранения всех негативных последствий малоподвижности организму необходимо 150 минут занятий средней интенсивности и 75 – высокой. При этом совершенно неважно, что конкретно это будет – гимнастические упражнения, подъем по лестнице, прогулка, плаванье или занятия в спортзале.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:02

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