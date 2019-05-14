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Официант пиццерии в Нью-Йорке возвратил клиентке чек на полмиллиона долларов

В Нью-Йорке официант местной пиццерии возвратил 79-летней клиентке чек на 424 000 долларов, хотя та не оставила ему чаевые. О происшествии написали местные издания.
Официант пиццерии в Нью-Йорке возвратил клиентке чек на полмиллиона долларов

Конверт с чеком на полмиллиона долларов посетительница забыла на столе заведения. Она выручила эти денежные средства от продажи недвижимости и намеревалась приобрести на них новый дом. Официант заметил конверт во время уборки стола, когда женщина уже покинула пиццерию. Он не выбросил его по причине того, что на обертке было указано название местного банка, посчитав найденное чем-то важным.

Тогда он выскочил на улицу, но догнать клиентку не сумел. Работник рассказал о находке владельцу кафе, а тот обратился в редакцию одной из газет Нью-Йорка, попросив оказать помощь в поиске забывчивой посетительницы. Корреспондентам это удалось. Появившись в заведении, пенсионерка поблагодарила официанта и извинилась за то, что не оставила чаевые, предложив ему материальное вознаграждение, но тот отказался.

В КНР официанты кафе набросились с ножами на клиентов после того, как те начали возмущаться медленной подачей блюд. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:40

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