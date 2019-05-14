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Компания Bandai выпустит новую версию тамагочи

Японская компания Bandai приняла решение выпустить новую версию знаменитого тамагочи, пользовавшегося большой популярностью несколько десятилетий назад. Tamagotchi On получит цветной экран, новые функции и возможность подключения к смартфону.
Компания Bandai выпустит новую версию тамагочи

Пик популярности тамагочи прошел уже давно, но компания Bandai, создатель этой игрушки, нередко выпускает ее новые версии, и они находят своих покупателей. В этот раз бренд представил игрокам новую версию симулятора жизни питомца. Tamagotchi On имеет привычную яйцевидную форму, но теперь порадует покупателей 2,25-дюймовым цветным экраном и поддержкой Bluetooth и LTE. Два последних будут использоваться для взаимодействия устройств друг с другом, а также для подключения к смартфонам и планшетам.

Задача владельца тамагочи останется прежней – необходимо следить за состоянием и удовлетворенностью питомца. При этом в новой версии игрок получит возможность знакомить своего подопечного с другими ему подобными, устраивать им совместный отдых и свидания, и даже заводить потомство. На одном устройстве смогут находиться до 16 поколений тамагочи. С помощью смартфона игрок получит возможность обмениваться питомцами, менять их внешний вид, дарить подарки другим игрокам и отправлять своего подопечного на отдых знакомым.

Выход Tamagotchi On состоится летом 2019 года. Обычно новые версии тамагочи выходят только в Японии, но эта появится и на рынке США.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:29

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